Servidor público reclama de mato alto em terreno na Avenida Toyobo

Matagal é problema antigo em terreno do Jardim Paulistano - Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O mato alto em um terreno na altura do número 488, na esquina da Avenida Toyobo com a Rua Alemanha, no Jardim Paulistano, em Americana, tem causado transtorno aos moradores da região. O terreno já foi tema de reportagem anteriormente. “Ele está há muito tempo daquele jeito, parece uma floresta”, disse um servidor público, de 46 anos, que mora próximo ao terreno e preferiu não ser identificado.

Há um ano, o morador protocolou um pedido para roçagem do local, que resultou em uma notificação ao proprietário do terreno. “Essa semana, por curiosidade, eu entrei no site da prefeitura e vi algumas multas que a prefeitura aplicou para este lote”, disse. De acordo com a administração da cidade, já foram realizadas mais de 20 notificações para o terreno.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Americana informou que a Unidade de Serviços Urbanos só possui atribuição para notificar o proprietário e lavrar o auto de infração com imposição de multa. Segundo a administração, o problema é recorrente.

