Descarte irregular de lixo no entorno do Décio Vitta vira motivo de reclamações

O descarte irregular de lixo na extensão da calçada da lateral do Estádio Décio Vitta, na Rua Vitório Furlan, no Catharina Zanaga, em Americana, tem incomodado os moradores da região. Essa situação persiste há dois anos, de acordo com um aposentado, de 80 anos, que mora nas imediações.

Limpeza foi feita há alguns dias, mas despejo de entulhos no local é frequente – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Segundo ele, a Prefeitura de Americana esteve no local e retirou apenas móveis que foram deixados por um antigo morador da rua. “Parece que esses dias colocaram mais um pouco de entulho lá”, disse. De acordo com o aposentado, o lixo aparece da noite para o dia de forma inesperada e não tem como identificar essas pessoas que fazem o descarte.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Unidade de Serviços Urbanos da Secretaria de Obras, da Prefeitura de Americana, informou que o proprietário realizou a limpeza do local há alguns dias. Uma outra notificação será providenciada para que ele faça uma nova limpeza, bem como a manutenção do passeio público. A denúncia de descarte irregular será encaminhada ao setor responsável.

