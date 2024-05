Família de jovem atropelado na Avenida Santa Bárbara vai processar responsável por acidente

Investigação está sendo realizada pelo 2º DP como homicídio culposo em direção de veículo automotor e fuga do local

A família do jovem Murilo Carvalho Cabulão, 18, que morreu atropelado na madrugada de 28 de abril, na Avenida Santa Bárbara, no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, vai processar o motorista que causou o acidente e fugiu. A vítima chegou ser socorrida em estado grave ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu.

Carro ficou bastante danificado – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Em nota, o escritório Santana Advogados Associados, que representa a família, informou que ingressará com todas as medidas judiciais cabíveis na esfera cível, inclusive ação de indenização por danos materiais e morais ocasionados pelo evento.

“Confiamos muito no trabalho da polícia, que vem fazendo diligências em busca de provas para melhor elucidação dos fatos”, finalizou.

Os advogados também destacaram que o valor da indenização será feito após cálculos. Eles levarão em conta que Murilo era um menino jovem, com uma perspectiva de vida grande.

Identificado como Vinícyus de Araújo Pinheiro, 22, o condutor que causou o atropelamento se apresentou à Polícia Civil dois dias depois do acidente e afirmou que não tinha ingerido bebida alcoólica.

Ele alegou que estava a 80 km/h quando atingiu Murilo e disse ter passado mal no momento, em razão de uma síndrome chamada Doença de Crohn, que afeta o sistema digestivo.

A defesa do motorista foi procurada pelo LIBERAL, mas informou que não pretende se manifestar, por enquanto.

Murilo Cabulão tinha 18 anos – Foto: Arquivo Pessoal

Investigação

A investigação está sendo realizada pelo 2º Distrito Policial como homicídio culposo em direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.

O laudo do IC (Instituto de Criminalística) que pode confirmar a velocidade no momento da colisão deve ficar pronto em duas semanas.

O delegado Gabriel Fagundes de Toledo, que coordena a apuração, antecipou que a Polícia Civil já trabalha com a possibilidade de excesso de velocidade. Isso porque os agentes analisaram as imagens captadas por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do acidente.