Dupla é presa com 8 quilos de drogas em Santa Bárbara

Ocorrência também teve desdobramentos em Americana; em outro caso, homem foi flagrado com dois tijolos e meio de maconha

Dois jovens de 18 e 22 anos foram presos no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta terça-feira (20) por associação e tráfico de entorpecentes.

O rapaz de 22 anos foi visto pela Rua do Alumínio por uma equipe de Apoio Tático da GCM (Guarda Civil Municipal) com conduta evasiva, segundo os registros policiais. Em revista pessoal, foram encontradas 13 porções de crack, duas de maconha e R$ 75 em dinheiro com ele.

Dupla foi detida pela Guarda Municipal com 8 quilos de drogas em Santa Bárbara – Foto: Guarda Civil de Santa Bárbara / Divulgação

Aos guardas, ele disse que estaria transportando os entorpecentes para abastecer o comércio de drogas em uma praça nas redondezas e que haveria mais material ilícito em sua residência, na Rua Itapemirim, no Jardim Ipiranga, em Americana. Na casa foram localizadas 728 porções de maconha, 197 porções de cocaína, 29 pedras de crack, embalagens e R$ 255 em dinheiro.

O homem foi algemado e os patrulheiros deixaram a casa, mas voltaram minutos depois para pegar um documento dele. Neste momento encontraram o jovem de 18 anos, que já é conhecido pela equipe policial, retirando tabletes de maconha de um colchão. Foram encontrados dez tabletes pesando 6,9 quilos e outros R$ 44 com ele.

Na casa do segundo rapaz, na Avenida Professora Fanny Olivieri, no Parque Universitário, em Americana, foram encontradas ainda 166 porções de maconha escondidas em uma estante na garagem e outros R$ 100 em uma cômoda.

A apreensão de drogas totalizou 7,824 quilos de maconha, 138 gramas de cocaína e 20 gramas de crack. Diante dos fatos, foi determinada a prisão dos jovens por tráfico de drogas. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.

Outro caso

Em outro caso que rendeu uma prisão por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (20), no Parque Residencial Vale das Nogueiras, em Americana, um homem foi flagrado com dois tijolos e meio de maconha. A ocorrência foi por volta das 22 horas na Rua Antônio Conselheiro.

Segundo divulgado pela PM (Polícia Militar), ele teria fugido e dispersado objetos pela rua ao notar a presença da equipe, mas foi acompanhado e detido.

Os policiais localizaram 1,7 quilos do entorpecente e o homem confessou a posse da droga. Disse ainda que pretendia entregar a maconha a um desconhecido e que receberia R$ 1 mil pelo trabalho.

O homem, que não teve idade divulgada, foi conduzido até a delegacia de Americana, onde permaneceu preso pelo crime de associação e tráfico de drogas.