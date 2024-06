Dise de Americana apreende maconha ‘gold’ no Romano, em Santa Bárbara

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana apreenderam três pedaços de maconha da variedade “gold”, pesando 252 gramas, durante uma abordagem nesta terça-feira (4), no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste. Um ajudante geral de 26 anos foi preso por tráfico de drogas.

De acordo com os agentes, a droga é três vezes mais cara que a comum e tem efeitos mais potentes.

Droga e objetos apreendidos pela Dise de Americana – Foto: Dise de Americana / Divulgação

Segundo os policiais, os investigadores descobriram um esquema de armazenamento e distribuição de drogas denominado “biqueira do 80”, que funcionava dentro de um apartamento no conjunto habitacional.

Eles estiveram no imóvel, onde localizaram o suspeito, além das porções da droga, embalagem para os entorpecentes, balanças de precisão e anotações com a contabilidade do tráfico, entre outros itens.

Conduzido à sede da delegacia especializada, em Americana, ele foi autuado e depois levado à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.