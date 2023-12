Caminhonete estava parcialmente desmontada no local - Foto: DIG de Americana / Divulgação

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana descobriram um galpão que funcionava com desmanche de veículos clandestino, nesta quinta-feira (30), no bairro Chapéu do Sol, em Monte Mor. Uma caminhonete Fiat Toro, que foi furtada em Santa Bárbara d’Oeste, foi localizada no prédio. Ninguém foi preso.

De acordo com a corporação, os policiais estiveram em um galpão na Rua Adolfo Caetano de Andrade, após serem acionados por uma empresa de rastreamento. Quando chegaram no endereço informado, localizaram diversas peças sem procedência, mas o imóvel estava vazio.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana estiveram no local. Os agentes recolheram digitais e materiais genéticos que serão usados na identificação de possíveis suspeitos.