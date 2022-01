Desempregado é preso e menor apreendido após serem abordados duas vezes pela PM

Eles foram abordados de tarde em ponto de tráfico; de noite, acabaram flagrados com drogas perto de escola

Um desempregado de 21 anos foi preso e um adolescente de 14 detido por tráfico de drogas em Santa Bárbara d´’Oeste, após serem abordados duas vezes pela PM (Polícia Militar) nesta segunda-feira (3).

Policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro Parque Residencial Zabani por volta de 14h, quando viram o desempregado e o menor em um ponto conhecido como local de vendas de drogas, na Avenida Augusto Scomparim. Eles foram abordados, porém nada de ilícito foi encontrado.

Mais tarde, às 19h, os militares continuavam o patrulhamento, quando visualizaram mais uma vez a dupla suspeita. Desta vez eles estavam na Rua Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza, em frente a Escola Estadual Jadyr Guimarães Castro.

O desempregado ao ver a viatura caminhou rapidamente e jogou algo para dentro da escola. Diante dos fatos, os policiais realizaram a abordagem. Com o adolescente foram encontradas três porções de maconha e R$ 7. Já na embalagem dispensada pelo homem estavam 28 pedras de crack e seis microtubos de cocaína. As informações constam em registro policial.

Os dois foram levados ao plantão policial do município e o delegado responsável determinou a prisão em flagrante por tráfico e associação criminosa ao desempregado. O menor foi apreendido e ambos ficam a disposição da justiça.

Outro

A Guarda Civil aprendeu nesta segunda-feira (3), 180 unidades de entorpecentes, divididas entre maconha, crack e cocaína no São Fernando, em Santa Bárbara d´’Oeste. Ninguém foi preso.

Guardas encontraram 98 porções de maconha, 70 de cocaína e 12 pedras de crack em um sofá na Rua Fluorita – Foto: Guarda Civil Municipal – Divulgação

Segundo informou a corporação, por volta de 23h30, os guardas faziam patrualhamento pelo bairro, quando viram um homem mexendo em um sofá velho na rua Fluorita.

Ao notar a presença da viatura, o indivíduo fugiu e não foi localizado.

Dentro do móvel estavam 98 porções de maconha, 70 de cocaína e 12 pedras de crack. Todos os entorpecentes foram recolhidos e apresentados no plantão policial do município.