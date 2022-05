Homem é preso com drogas e arma na Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa

Ele estava em ônibus que partiu de Osasco com destino ao Piauí; cocaína, maconha e crack foram apreendidas com auxílio do cão Yran

Um homem foi preso na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa, na manhã de segunda-feira (2) com drogas e arma. Ele tentava embarcar para o Piauí quando foi interceptado pela PMR (Polícia Militar Rodoviária).

Com o trabalho de faro do cão Yran foi possível encontrar em uma mala 17 porções de cocaína, 23 de maconha, uma pedra de crack, um revólver calibre 38 e 17 munições intactas – Foto: 10° BAEP / Divulgação

Segundo informações do 10° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), por volta de 11h30, os policiais foram chamados para dar apoio em uma ocorrência da PMR sobre tráfico de drogas. A equipe havia interceptado um ônibus de viagem que seguia para o Piauí.

Os policiais do batalhão se dirigiram à Anhanguera e, no KM 120 sentido interior, se uniram na ação. Com o trabalho de faro do cão Yran foi possível encontrar em uma mala 17 porções de cocaína, 23 de maconha, uma pedra de crack, um revólver calibre 38 e 17 munições intactas.

O dono da bagagem havia embarcado em Osasco e tinha como destino Piauí. Ele foi levado à delegacia de Americana, onde foi autuado e preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.