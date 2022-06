Guarda prende jovem e apreende adolescente por tráfico de drogas em SB

Eles foram flagrados com lança-perfume, porções de cocaína e um cigarro de maconha, além de R$ 495

Drogas foram encontradas durante varredura em veículo

Um jovem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17, apreendido, na noite desta quinta-feira (16) no bairro Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste, após serem flagrados no tráfico de drogas. A abordagem da GCM (Guarda Civil Municipal) aconteceu na esquina entre a Avenida São Paulo e a Rua Oswaldo Lacava, por volta de 22h30.

Segundo a corporação, os guardas estavam em patrulhamento quando viram um veículo Honda Fit estacionado com dois indivíduos no interior, e o adolescente deixando o carro e caminhando em direção a um grupo de pessoas. Quando percebeu que seria abordado, ele soltou um cigarro de maconha e um frasco de lança-perfume.

Já o jovem, proprietário do carro, tentou se esconder por trás de uma árvore, mas foi abordado por um dos guardas após dispensar duas porções de cocaína. Ele levava R$ 495. Em uma varredura no carro, os guardas também encontraram dez porções de cocaína e mais um frasco grande de lança-perfume.

O adolescente confessou ter acabado de adquirir o lança-perfume do jovem. No Plantão Policial, a autoridade determinou a apreensão do veículo. O maior permaneceu à disposição da Justiça e o menor foi encaminhado a uma unidade da Fundação Casa.