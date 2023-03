Denis Andia é nomeado secretário nacional de Mobilidade Urbana, no Ministério das Cidades

Denis Andia durante entrevista à Rádio Clube, do Grupo Liberal - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste por dois mandatos e suplente de deputado federal, Denis Andia (MDB) vai assumir o cargo de secretário nacional de Mobilidade Urbana, no Ministério das Cidades. A nomeação foi publicada nesta terça-feira (21), no Diário Oficial da União.

“Estar à frente de uma secretaria nacional com o porte e a importância do Ministério das Cidades nos dá a oportunidade de trabalhar por todos os brasileiros e também por nossa região. Muitas portas vão se abrir. É uma posição importante no alto escalão em Brasília e que amplia muito a capacidade de representar nossa gente”, comentou Denis, por meio de nota que diz ainda que a função é a mais alta ocupada por um barbarense no governo federal ou estadual.

A pasta, responsável pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e por setores como o do transporte coletivo público, tem sob seu comando dois departamentos – o de Infraestrutura da Mobilidade Motorizada e Ativa e o de Regulação da Mobilidade e Trânsito Urbano.

Um dos exemplos de investimentos da secretaria na região é a obra do BRT (Bus Rapid Transit) de Campinas, projeto estimado em R$ 458 milhões e ainda em obras.

Indicação do MDB

A ida de Denis para o governo federal já era ventilada na política local. Havia a expectativa de que o ex-prefeito integrasse o segundo escalão de algum dos ministérios liderados pelo MDB no governo Lula: Cidades, comandado por Jader Filho; Transportes, de Renan Filho; ou Planejamento, liderado por Simone Tebet.

Em nota divulgada à imprensa, nesta terça, a nomeação de Denis é atribuída a uma indicação do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.

“A escolha do Denis Andia é consequência do trabalho transformador que ele realizou em Santa Bárbara d’Oeste, como prefeito, e na região de Campinas, como presidente da RMC. Seus mandatos são referência para todo o interior do Estado de São Paulo e agora, em Brasília, ele terá a oportunidade de fazer ainda mais por nossas cidades”, comentou o deputado, conforme a nota.

Prefeito de Santa Bárbara entre 2013 e 2020, pelo PV, Denis foi candidato a deputado federal pelo MDB em 2022, quando recebeu 75.082 votos. Deste total, 51.588 vieram de eleitores em Santa Bárbara. Em Americana, onde levou 14.958 votos, foi o segundo mais votado.

Colaborou Reginaldo Gonçalves