O Cursinho Popular CEU continua com inscrições abertas em Santa Bárbara d’Oeste. Antes realizadas no CEU das Artes, no Planalto do Sol II, as aulas foram transferidas ao modo online, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

As aulas são completamente gratuitas e online e acontecem aos sábados das 9 às 12 horas. Mesmo com início das atividades no dia 15 deste mês, a equipe de professores voluntários ainda aguarda novos alunos interessados em prestar vestibular. Os interessados podem se inscrever via formulário.

O Cursinho nasceu da vontade de um grupo de professores e professoras que desejavam proporcionar aos estudantes de baixa-renda condições favoráveis para acessar o Ensino Superior. As informações são da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

São profissionais das áreas de biologia, química, física, história, filosofia, sociologia, geografia, matemática, português, redação, arte e psicologia. Junto a esse desejo, eles visam estimular os estudantes a refletir e se posicionar de maneira crítica, autônoma e humanista frente às adversidades da vida.

Aprovada no curso de Matemática na Unicamp este ano, a aluna Bárbara Bruna comentou a importância em fazer parte do Cursinho Popular CEU. “Eles me ajudaram muito nesses quase dois anos estudando para os vestibulares, principalmente no início da pandemia. Aulas bem didáticas e as rodas de conversas com temas das atualidades, onde acertamos o assunto da Redação do último ENEM”, disse.

Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais, Facebook ou Instagram.