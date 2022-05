Corpo de homem é encontrado em canavial da Usina de Cillo, em Santa Bárbara

Vítima, identificada como Rodrigo dos Santos Ferreira, foi encontrada pelo irmão com um corte no pescoço

O corpo de um homem de 43 anos foi encontrado na Estrada de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta segunda-feira (16). A vítima, identificada como Rodrigo dos Santos Ferreira, era um morador de rua e tinha um corte profundo no pescoço.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo de Rodrigo foi encontrado pelo irmão, em um canavial, nas proximidades da antiga Usina de Cillo.

Segundo relatos do irmão no registro policial, Rodrigo era morador de rua e tinha se envolvido em uma briga na região da antiga usina. Ele esteve na delegacia e hospitais do município em busca de informações e como não obteve, resolveu procurar o familiar por conta.

Ele acessou a zona rural de Santa Bárbara e, em uma parte do canavial, viu um colchão com um saco preto em baixo. Ele chamou a PM (Polícia Militar) que o orientou a verificar se realmente se tratava de um corpo. Ele tirou parte da embalagem e viu um pé, momento em que os militares pediram para que ele aguardasse a chegada deles no local.

Ao chegarem, os policiais conversaram com a testemunha que reconheceu o corpo como sendo de seu irmão. A Polícia Civil foi chamada e confirmou que havia um corte profundo no pescoço. Exames foram solicitados para comprovar a causa da morte.

Um boletim de homicídio foi registrado no plantão policial do município e o caso será investigado pela Polícia Civil.