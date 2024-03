Comissão de Finanças propõe reprovação das contas de 2017 da gestão Denis, em Santa Bárbara

Na época, a gestão era do prefeito Denis Andia, hoje no MDB - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste propõe que as contas referentes ao exercício de 2017 da administração sejam reprovadas. Na época, a gestão era do prefeito Denis Andia, hoje no MDB.

Presidida pelo vereador Arnaldo Alves (PSD) com a participação dos vereadores Isac Motorista (Republicanos) como relator, e Celso Ávila (PV) como membro, a comissão leva em conta o parecer desfavorável emitido pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Dentre as falhas apontadas pelo parecer do TCE estão: falta de disponibilidade financeira para pagamento da dívida de curto prazo; superestimativa da receita; elevada abertura de créditos adicionais, e de realização de transferências, gastos elevados com horas extras e a superação do limite de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal em despesa com pessoal se incluídos os serviços terceirizados de médicos.

Andia destacou que no ano de 2017, o Brasil esteva imerso em uma das mais severas crises da sua história.

“Não foi fácil tomar decisões naquele ano. Mas a prioridade foi sempre as pessoas. Pais e mães que perderam seus empregos e planos de saúde buscavam pela saúde pública. Investimos em novas unidades e contratação de mais médicos e profissionais da área”, afirmou o ex-prefeito.

De acordo com Denis, o MP (Ministério Público) já tinha se manifestado favorável às decisões tomadas.

“Além disso, os barbarenses foram testemunhas da transformação positiva que Santa Bárbara d’Oeste viveu em nossos mandatos. O reconhecimento do trabalho na reeleição inédita foi a prova de que fizemos o certo. Acredito que a maioria dos vereadores vai votar favorável ao que fizemos pelos barbarenses naquele ano”, afirmou Andia.

Em dezembro de 2023, Andia já teve as contas rejeitadas pela câmara com relação ao exercício de 2016. Na época, os parlamentares também levaram em conta o parecer desfavorável do TCE pelos mesmos motivos. Já sobre as contas de 2015, Denis teve a aprovação dos parlamentares.