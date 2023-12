Com expectativa de crescimento, comércio de Santa Bárbara inicia horário noturno nesta terça

Lojas poderão funcionar até 22h durante a semana, enquanto no sábado será até as 18h

Centro de Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De olho nas vendas de fim de ano, o comércio de Santa Bárbara irá funcionar no período noturno a partir desta terça-feira (5). De acordo com a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), as lojas estarão abertas de segunda a sexta-feira das 9h às 22h. Já aos sábados, o funcionamento será das 9h às 18h.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aos domingos, o comércio irá abrir duas vezes, no dia 17 e 24. No dia 17, o horário será das 9h às 15h, enquanto no dia 24, véspera de Natal, as lojas estarão abertas das 9h às 18h. A partir do dia 26, voltará ao funcionamento normal, com os estabelecimentos ficando fechados apenas no dia 1º de janeiro, dia de ano novo. Para o fim de ano, a expectativa é boa.

Conforme previsão da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), o setor de vestuário, calçados e acessórios deverá ter alta de 12,1% nas vendas natalinas no País. De acordo com o presidente da Acisb, Ricardo Betin, a expectativa para o Natal deste ano é de um crescimento de 6% nas vendas em relação a 2022

“A gente tem uma expectativa de cerca de 6% em relação a 2022, que foi um ano bom. Baseado no que a gente ouviu, na conversa com alguns lojistas, então a expectativa é boa. Segundo pesquisas, vai ser alavancado o aumento das vendas e os setores de maior crescimento vão ser vestuário, calçados e acessórios”, disse ao LIBERAL.

Natal Encantado

Na última semana, a Acisb lançou a campanha “Natal Encantado”, que tem o objetivo de fomentar o comercio local no período natalino. Os consumidores irão concorrer a 28 vale-compras que totalizam R$ 15 mil. Ao todo, serão três vales de R$ 1 mil, três de R$ 700, além de 22 vales de R$ 450. O sorteio acontecerá no dia 6 de janeiro.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle