Com apoio da Unimed, Santa Bárbara abre mais sete leitos clínicos para coronavírus

Unimed emprestou sete camas hospitalares; com isso, leitos públicos para coronavírus chegam a 108

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu mais sete leitos clínicos para atendimento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). A ampliação foi possível por meio de parceria com a cooperativa Unimed, que emprestou sete camas hospitalares à Secretaria de Saúde. A cessão é sem custos e por tempo indeterminado.

As camas foram transformadas em leitos clínicos no Hospital de Campanha, que funciona no prédio da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), também cedido ao município.

Entrega das camas da Unimed para Santa Bárbara

Com isso, foi possível um remanejamento de sete camas que estavam no Hospital de Campanha para o pronto-socorro Edison Mano, aumentando de 13 para 20 leitos clínicos no local.

A ampliação deixa Santa Bárbara d’Oeste com 108 leitos públicos para atendimento de casos de coronavírus, distribuídos da seguinte maneira:

26 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Santa Bárbara

20 leitos com respiradores e 30 leitos clínicos (sem respiradores) no Hospital de Campanha

12 leitos com respiradores e 20 leitos clínicos (sem respiradores) no PS Dr. Edison Mano.

“A Unimed nasceu em Santa Bárbara d’Oeste e, desde o princípio, preza por ações que estimulem a saúde dos moradores e o desenvolvimento das cidades onde está inserida, por isso, nos sentimos honrados em poder contribuir com a população barbarense, por meio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente neste momento de pandemia”, disse o CEO da Unimed, Dr. Cesar Augusto Cielo.

Prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV) destacou a importância da parceria para ampliar o número de leitos de Covid-19.

“Trata-se da união de esforços para o enfrentamento da pandemia, algo que impacta a Saúde Pública e também os planos de Saúde que atendem o cidadão barbarense. Por meio desta ação importante, a Unimed demonstra sua fraternidade como empresa respeitada na região”, afirmou o chefe do Executivo.