Centro foca na educação ecológica em Santa Bárbara

Inaugurado em novembro, Cesb recebe alunos da rede municipal - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Com foco na conscientização ambiental de crianças da cidade, o Cesb (Centro Ecológico de Santa Bárbara) completou seis meses em atividade na última segunda-feira, 29. Inaugurado em novembro pela prefeitura, o local tem recebido alunos de escolas municipais para atividades que vão desde o contato com a terra ao conhecimento das espécies de animais.

A criação do centro se deu como uma forma de transformar o espaço do antigo parque ecológico e do viveiro municipal em um local voltado para projetos sobre educação, meio ambiente, saúde e segurança.

Secretário de Meio Ambiente de Santa Bárbara, Cléber Canteiro explica que o foco em atender o público infantil é por apostar que as crianças são capazes de multiplicar a preocupação ambiental.

“Já tivemos a visitação de várias escolas do município, com crianças de diversas faixas etárias, e a gente conseguiu perceber que a educação como proposta lá tem sido efetiva. As crianças têm levado para casa esse conhecimento que elas adquirem”, comentou o secretário, ao LIBERAL.

A estrutura do Cesb inclui minifazenda, borboletário, centro de reabilitação de animais silvestres, herbário, meliponário, minhocário, entre outros. A visita de estudantes geralmente é acompanhada de oficinas com temas como “Com as mãos na terra” e “Bichinhos de jardim”.

Cléber exemplifica com a importância do contato dos animais que não são comuns na cidade, como bezerros, vacas e ovelhas. “Tudo isso desperta nelas uma curiosidade que acaba se transformando em amor mesmo, pelos bichos, pelo cuidado com o meio ambiente”.

“Esse amor que a criançada cria, elas levam para casa. E isso nos ajuda a disseminar o cuidado com meio ambiente. Não tem ninguém melhor do que as crianças para cobrar o pai e a mãe”, diz o secretário.

Durante a inauguração, no ano passado, o prefeito Rafael Piovezan, que é biólogo, considerou a iniciativa um momento histórico para o município. “Entregar esse centro ecológico é uma grande oportunidade para as crianças se apropriarem das questões ambientais e construírem um futuro melhor e mais sustentável, sendo os grandes vetores de transformação da sociedade”, comentou.

Segundo Cléber, o Cesb tem tido agenda de visitação cheia nos últimos meses. Em breve, garante, o local deverá ser aberto para visitas de estudantes de escolas estaduais e particulares.