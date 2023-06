Número de pontos de descarte irregular de lixo tem redução em Americana

Entulho descartado na Avenida Rafael Vitta, atrás do Estádio Décio Vitta - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O número de pontos viciados de descarte irregular de lixo em Americana caiu mais da metade nos últimos 10 anos. Segundo a prefeitura, a quantidade passou de 18 para sete. São locais que ainda desafiam o Poder Público porque sempre estão com entulhos ou lixo descartados e nunca conseguem parar limpos.

Atualmente, os pontos considerados crônicos pela administração municipal estão localizados no cruzamento das avenidas Florindo Cibin com Serra do Cariri (estrada de terra); na Estrada Municipal Ivo Macris (prolongamento da Avenida Nicolau João Abdalla); Avenida Rafael Vitta (atrás do Estádio Décio Vitta); e Avenida Bandeirantes (próximo ao Campo do Cordenonsi).

O LIBERAL percorreu ao menos três pontos de descarte irregular na cidade. Na Estrada Ivo Macris havia pneus, restos de roupas, plásticos, caixas. Situação semelhante foi observada na Avenida Serra do Cariri, mas em um volume maior. Atrás do Estádio Décio Vitta, havia sacos plásticos e restos de materiais de construção.

Segundo a prefeitura, o serviço de limpeza é feito rotineiramente pelos funcionários. O Poder Público atribui a redução no número de pontos de descartes ilegais à maior fiscalização e aos ecopontos – são nove (veja no quadro ao lado).

LIXO 1.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Pontos recorrentes de descarte na Florindo Cibin e na Ivo Macris – Fotos: Marcelo Rocha

“Infelizmente, alguns cidadãos ainda insistem na prática, mesmo com a divulgação constante dos nossos ecopontos, da legislação sobre descartes com penalidade de multa, fiscalização diuturna efetuada pelo GPA [Grupo Proteção Ambiental] da Gama [Guarda Municipal de Americana]; sistema de monitoramento; além da educação ambiental realizada durante todo ano pela Secretaria de Meio Ambiente”, afirma a prefeitura.

As penalidades estão previstas nas leis municipais 4.198/2005 e 6.570/2021. A multa atualizada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) está em R$ 1.172.

Educação ambiental

Os problemas ambientais em locais com descarte irregular de lixo incluem a poluição ambiental e potencial contaminação do solo e da água, bem como a proliferação de vetores de doenças e o risco de exposição de pessoas ao material descartado. O alerta é da engenheira ambiental, doutora em saneamento e ambiente e professora do curso de engenharia ambiental e sanitária da PUC-Campinas, Liane Nakada.

Para a especialista, diversos fatores podem explicar a permanência desses locais, tais como a falta de informação sobre a existência e a forma de funcionamento dos ecopontos e as dificuldades inerentes ao processo de conscientização da população sobre a importância de fazer o descarte adequado dos resíduos.

“Nesse sentido, a implantação e a manutenção, de modo contínuo, de programas de educação ambiental podem contribuir para a redução dos pontos de descarte irregular. Assim, a busca por novas abordagens de educação ambiental pode Z Z auxiliar a alcançar os mais diversos públicos”, defende.

Professora associada do Departamento de Infraestrutura e Ambiente da FECFAU (Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo) da Unicamp, Emilia Wanda Rutkowski afirma que ponto de descarte ilegal de lixo ou resíduos é um passivo ambiental e que remediá-lo é sempre uma atividade com altos custos financeiros e para a saúde das pessoas e do meio ambiente, além de destruir a paisagem.

“A gestão compartilhada dos resíduos sólidos deve começar por envolver a população. Sem um pacto social sobre segregação na fonte e coleta seletiva, ações técnicas isoladas não conseguem alterar a deposição de resíduos e de lixo em lugares inadequados”, diz.

Emilia acredita que ecopontos são excelentes equipamentos urbanos quando a população se mantém devidamente sensibilizada e aceita mudar seus hábitos.

Veja onde e como funcionam os ecopontos em Americana:

JARDIM DOS LÍRIOS

R. das Seriemas, 550 – Vila Mathiensen

JARDIM DA MATA

R. dos Pinhais, 61 – Jardim da Mata

JARDIM BERTONI

Av. Roma, 4483 – Jardim Mirandola

ANTONIO ZANAGA

R. do Rayon Viscose, 209 – Salto Grande I

WERNER PLAAS/MACHADINHO

R. do Mecânico, 45 – Werner Plaas

GUANABARA

R. Castelo, 225 – Jd. Guanabara

JARDIM DA PAZ

R. Estevão Carlos Vicentini, 175 – Jardim da Paz

CATHARINA ZANAGA

Av. Carmine Feola, 1.327 – Catharina Zanaga

NOVA CARIOBA

R. José Nicoletti, 110 – Nova Carioba

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h;

Sábados, das 8h às 17h;

Domingos e feriados, das 8h às 12h.

O que pode descartar (no máximo, 1m³/pessoa/dia)

Resíduos da construção civil, recicláveis, resíduos volumosos (mesas, cadeiras e guarda-roupas), entulho, poda de árvore, equipamentos eletroeletrônicos, madeiras, pneu (no máximo três).

O que não pode descartar

Lixo domiciliar, industrial, hospitalar, eletrônico (pilhas e baterias), tintas, produtos químicos, gesso, lâmpadas, animais.