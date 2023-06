Na RPT, Americana é a única cidade bem avaliada em índice de limpeza urbana

Das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Americana é a única bem avaliada no Islu (Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana), mensurado por meio de uma cooperação técnica entre o Selurb (Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana) e a PwC (PricewaterhouseCoopers).

O município recebeu nota 0,746, considerada “alta” pelo estudo, baseado em dados de 2022. Os índices são classificados da seguinte forma: muito baixo, de 0 a 0,499; baixo, de 0,5 a 0,599; médio, de 0,6 a 0,699; alto, de 0,7 a 0,799; e muito alto, de 0,8 a 1.

Na região, há três cidades com nota muito baixa: Hortolândia e Sumaré, ambos com 0,492; e Santa Bárbara d’Oeste, com 0,496. Nova Odessa, por sua vez, tem 0,571.

Prefeitura de Americana citou a varrição mecanizada como exemplo de ação realizada no município – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

O Islu analisa a aderência dos municípios à PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e leva em consideração quatro parâmetros: engajamento do município (população atendida em relação à população total), sustentabilidade financeira (cobrança específica menos despesa com o serviço sobre o custo total do serviço no município), recuperação dos recursos coletados (material reciclável recuperado sobre o total coletado) e impacto ambiental (quantidade destinada incorretamente em relação à população atendida).

A nota de Santa Bárbara foi contestada pela prefeitura. Segundo o Executivo, na cidade, não existe cobrança da taxa de lixo para a prestação de serviços ao cidadão, o que fez o município ter nota 0 com relação à sustentabilidade financeira.

“Há também uma clara divergência entre os dados colocados no estudo e o real volume retirado pelas coletas seletivas que atuam no município, que ultrapassam as 300 toneladas mensais de materiais coletados e reciclados”, acrescentou.

Por outro lado, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), comemorou o resultado. “Americana é uma cidade bem cuidada. Nossa gestão preza por uma zeladoria eficiente, de olho no bem-estar, na saúde e na qualidade de vida da população. Vamos continuar trabalhando e investindo cada vez mais”, disse.

Ações

Segundo a Prefeitura de Americana, diversas ações de limpeza e zeladoria são realizadas por meio da Secretaria de Meio Ambiente e da Unidade de Limpeza Pública da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos).

A administração citou a coleta de materiais recicláveis realizada de segunda a sábado e feriados, em todos os bairros do município, bem como a existência de nove ecopontos para descarte de resíduos. Também apontou que o serviço de varrição das vias públicas ocorre em todas as ruas do município e conta, agora, com varrição mecanizada. Procuradas pelo LIBERAL, as demais prefeituras não se manifestaram.