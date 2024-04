Caminhada Azul pelo Autismo acontece no domingo em Santa Bárbara

Concentração está programada para as 8h, em frente ao Centro de Memória, e caminhada segue até o Parque Araçariguama

Com o objetivo de trazer mais visibilidade, a Amai-SBO (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste) promoverá, no próximo domingo (7), a 2ª Caminhada Azul pela Conscientização do Autismo.

A concentração está programada para as 8h, na frente do Centro de Memória (antiga biblioteca), no Centro, e a caminhada segue até ao Parque Araçariguama.

A psicóloga da entidade, Cíntia de Souza Soares de Almeida disse que a atividade faz parte das comemorações do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no último dia 2.

Ação realizada pelo Amai em janeiro deste ano – Foto: Reprodução/Redes sociais

“Preparamos várias atividades que serão realizadas ao longo do mês. Pelo primeiro ano fizemos as camisetas para o evento, mas já foram esgotadas em pouco tempo. Convidamos as pessoas a nos acompanharem com qualquer camiseta azul.”

O evento também contará com exposição de carros antigos, associação de animais, além de propiciar um ponto de encontro e troca de experiência entre as famílias.

Segundo ela, a Amai-SBO é uma entidade sem fins lucrativos e atua na cidade há 13 anos, por meio de atendimento transdisciplinar. Atualmente a prefeitura contribui no atendimento a 25 assistidos, mas a entidade atende 48.

“Realizamos várias ações como rifas e outros eventos para arcarmos com os custos. Temos ainda uma lista de espera de 60 pessoas que não têm convênio e estão em situação de vulnerabilidade. A caminhada é mais uma iniciativa para chamar a atenção na causa e no desenvolvimento de políticas públicas”, alerta a psicóloga.