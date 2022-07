Bete Gonçalves morre 12 horas depois do marido, o ex-jogador Ademir

Esposa do ex-atleta passou mal na chegada do corpo do marido ao Velório Municipal Berto Lira

A ex-professora e administradora Elisabete Aparecida Bagnoli Gonçalves morreu neste sábado, aos 66 anos, em Santa Bárbara d’Oeste, 12 horas depois do falecimento do marido, o ex-jogador Ademir Gonçalves.

Bete, como era conhecida, passou mal na chegada do corpo de Ademir ao Velório Municipal Berto Lira, durante esta manhã, foi socorrida para atendimento médico, mas não resistiu a uma parada cardíaca. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste manifestou pesar pelo falecimento de ambos.

Ademir e Bete Gonçalves – Foto: Arquivo Pessoal

Bete era irmã de Jandira Bagnoli Araújo, esposa do ex-prefeito José Maria de Araújo Junior, tendo atuado no gabinete do chefe do Executivo em seus mandatos – Zé Maria foi prefeito de Santa Bárbara três vezes. Também foi professora, trabalhou na Têxtil Jomara e no setor administrativo da Rádio Luzes da Ribalta.

O velório de Bete terá início às 14h30 deste sábado, no Velório Municipal Berto Lira, e em seguida, às 16 horas, o corpo será levado para ser cremado no Crematório de Piracicaba.

“Minha tão amada tia Bete não suportou a vida na terra sem o seu Ademir. Seu coração se partiu sem o seu amor. Ela também retorna, agora, à pátria espiritual. Foi ao reencontro do seu eterno amor, que era também a sua vida”, escreveu nas redes sociais Fernanda Bagnoli Araújo, sobrinha do casal.

Elisabete e Ademir deixam dois filhos, Bruno e Gustavo Bagnoli Gonçalves, ex-vereador em Santa Bárbara d’Oeste.