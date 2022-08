Após chá revelação das filhas, motociclista morre ao bater em poste de Santa Bárbara

Cleiton foi socorrido ao Hospital Dr. Afonso Ramos, onde foi constatada a morte cerebral - Foto: Arquivo Pessoal

Após participar do chá revelação das filhas, ao lado da companheira, Patricia Lopes, neste domingo (31), Cleiton Gomes Calheiro, de 26 anos, morreu após bater a moto contra um poste de iluminação. O acidente aconteceu na Avenida Norte-Sul Vereador Antônio Carlos de Souza, no bairro Dodson, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Cleiton dirigia uma Honda CBX Strada, por volta das 23h15, junto com um amigo em direção à Avenida Santa Bárbara quando colidiu com o poste.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Cleiton e o amigo foram socorridos pela Unidade de Resgate e pela ambulância e foram encaminhados ao pronto-socorro do hospital “Dr. Afonso Ramos”, onde foi constatada a morte de Cleiton. O jovem que estava com a vítima foi internado em estado grave.

Em uma publicação em uma rede social, a companheira de Cleiton, Patricia Lopes, compartilhou uma mensagem sobre a morte do motociclista. “É nego. Um dia tão feliz para a gente ao saber que fomos promovidos a papai e mamãe de duas meninas. Estava tudo lindo, nossa família presente, mas infelizmente a gente não controla o destino. Vou sentir muita saudade de você, nego. Saudade das suas risadas, das nossas brigas sem pé e nem cabeça. Você foi e sempre será o meu grade amor. Eu te prometo que vou cuidar muito bem das nossas meninas, vou sempre contar história de como a gente se conheceu e como o papai é incrível, que sempre vai cuidar de nós. Obrigada por tudo que me deu, principalmente obrigada por ser o papai da nossas meninas. Te amaremos eternamente. Descansa em paz, meu nego”, trouxe o texto.

Cleiton era filho de Reinaldo Gomes Calheiro e Valquiria Pereira da Silva e morava no bairro Cruzeiro do Sul, também em Santa Bárbara. O sepultamento está marcado para às 15:30h no Cemitério da Paz.

O Hospital Santa Bárbara, que recebeu a outra vítima pela madrugada, foi questionado sobre o estado de saúde do jovem e assim que encaminhar retorno, esta matéria será atualizada.

Mortes no trânsito

Conforme noticiado pelo LIBERAL, Santa Bárbara d’Oeste voltou a ter um semestre violento no trânsito em 2022. Foram 15 mortes registradas no período contra seis em 2021. Os dados são do InfosigaSP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).



Levantamento realizado pelo LIBERAL aponta que do total, nove acidentes fatais ocorreram na zona urbana e seis em rodovias que passam pelo município. Caso seja mantida a mesma média, a cidade pode ultrapassar o recorde de óbitos: 30 em todos os meses de 2020.