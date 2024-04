Veja como será o Dia D da vacinação contra gripe em Americana e região neste sábado

O Dia D da vacinação contra a gripe, marcado para este sábado (13), acontecerá em todos os municípios do Estado neste sábado, inclusive os da RPT (Região do Polo Têxtil). A aplicação será apenas em pessoas que fazem parte dos grupos prioritários (veja lista abaixo).

Em Nova Odessa, também haverá imunização contra dengue e Covid-19, além de avaliação bucal gratuita. A ação ocorre das 7h às 17h, na UBS (Unidade Básica de Saúde) 7 – Rua Alexandre Bassora, nº 833-651, Jardim Nossa Senhora de Fátima.

No caso da dengue, apenas crianças de 10 e 11 anos podem se vacinar, desde que não tenham tido dengue nos últimos seis meses.

Americana

Em Americana, o Dia D da vacinação contra a gripe acontece das 8h às 16h, nas UBSs dos bairros Vila Mathiensen, Praia Azul, São Vito, Parque Gramado, Jardim Boer, São Domingos e Jardim São Paulo.

Os profissionais de saúde também vão atualizar a caderneta de vacinação e realizar a pesagem do Bolsa Família, condição necessária para avaliação nutricional das pessoas beneficiadas pelo programa do governo federal.

Todos os profissionais dos grupos prioritários devem comprovar atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe. Para a vacinação das crianças, os pais ou responsáveis legais têm de apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

No caso das pessoas com comorbidades, elas precisam estar com receita, laudo ou carta médica que comprove a doença. Os indivíduos com deficiência permanente podem apenas se autodeclarar.

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara d’Oeste, a imunização será das 8h às 16h, nas UBSs Linópolis, Grego/Furlan, 31 de Março, Esmeralda, Planalto do Sol 2, Regional Zona Sul, São Francisco, Mollon, Laudissi/Romano, Cidade Nova, Cruzeiro do Sul e Europa. Não há necessidade de agendamento.

Para receber a dose, é necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS, além de algum documento que comprove pertencer ao grupo elegível, quando for o caso.

Todos os profissionais dos grupos prioritários devem comprovar a atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe para receberem o imunizante.

Hortolândia

Em Hortolândia, a ação se estende das 8h às 17h, em cinco UBSs : Amanda II, Campos Verdes, Dom Bruno Gamberini, Novo Ângulo e Rosolém. A Secretaria de Saúde reforça para a população que, para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto e CPF.

A pasta ressalta que também haverá as vacinações que fazem parte do Calendário Nacional de Imunização, com exceção da BCG. Por isso, é importante que as famílias ou os responsáveis levem a carteira de vacinação de crianças e adolescentes.

Dentre as vacinas do calendário que estarão disponíveis está a vacina contra o HPV. A secretaria lembra que, de acordo com orientação do Ministério da Saúde, a vacinação contra o HPV passa a ser feita com dose única. A dose única é disponibilizada para crianças de 9 a 14 anos. A vacina também será oferecida para adolescentes de 15 a 19 anos que não foram imunizados contra o HPV.

No Dia D também será feita vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de 7 meses até menos de 12 anos.

Sumaré

Em Sumaré, a iniciativa ocorre das 8h às 15h30, em todas as unidades de saúde, com exceção da USF Viel. Para receber a dose, basta apresentar a carteira de vacinação ou documento de identificação.

A prefeitura ressalta que a vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores e para quem tem alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados.

