Americana realiza Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

A Secretaria de Saúde de Americana realiza neste sábado (13) o Dia D de vacinação contra a gripe em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de sete bairros.

Das 8h às 16h, a aplicação será feita no Vila Mathiensen, Praia Azul, São Vito, Parque Gramado, Jardim Boer, São Domingos e Jardim São Paulo.

Além de aplicar a vacina, os profissionais de saúde irão atualizar a caderneta de vacinação. Também haverá avaliação nutricional das pessoas que recebem o Bolsa Família. A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, ressaltou a importância da ação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Dia D terá aplicação de vacina contra a gripe em sete bairros – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“O Dia D é um momento em que intensificamos a vacinação no município e ampliamos o acesso ao serviço de saúde com a abertura de unidades também no final de semana. É importante que os moradores se conscientizem da importância da vacina para evitar casos graves de gripe”, disse.

Podem receber a vacina crianças de seis meses a cinco anos, idosos, gestantes e puérperas, professores e funcionários de escolas, profissionais da saúde, indígenas, pessoas com deficiências, população privada de liberdade, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, entre outros.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os profissionais dos grupos prioritários devem comprovar a atuação, enquanto pessoas com comorbidades precisam apresentar comprovante médico. Já no caso das crianças, pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação de rotina.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani