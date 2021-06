Vacinação contra gripe inicia terceira fase nesta quarta-feira

Foco são pessoas com comorbidades, deficiências, diversas categorias profissionais e população carcerária

A terceira e última etapa da campanha de vacinação contra gripe começa nesta quarta-feira (9) na região. Os públicos das fases anteriores podem seguir procurando as doses nos postos de saúde.

O grupo dessa terceira etapa é composto por pessoas com comorbidades e com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo, profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, população carcerária e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Em Americana, foram aplicadas 26.498 doses até 2 de junho, dia do último balanço. A Vigilância Epidemiológica informou que não possui uma estimativa do público que compõe a terceira fase. A vacinação segue disponível em todos os postos de saúde, sem necessidade de agendamento, das 8h30 às 16h. A exceção é a unidade da Vila Gallo, que não está oferecendo a vacina.

Santa Bárbara d’Oeste oferece as doses para o terceiro grupo em todas as 12 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Até o momento, a cidade vacinou 20.057 pessoas contra a gripe.

Nos casos em que a vacinação contra gripe e Covid-19 coincidirem, é recomendado respeitar um período de 15 dias entre as doses. A prioridade deve ser o imunizante contra o coronavírus.

“A gripe e a Covid-19 são doenças respiratórias que circulam simultaneamente aqui no Estado. Por isso, toda medida preventiva é necessária para cuidar de si e do próximo. A vacina é totalmente segura e não causa gripe, pois é composta apenas de fragmentos do vírus que garantem a devida proteção”, disse a diretora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Nubia Araújo.

