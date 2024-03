Vacinação contra gripe começa na região com registro nominal

Neste ano, as doses aplicadas serão registradas nominalmente para garantir um processo mais qualitativo

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) começaram, nesta segunda-feira (25), a aplicar a vacina da gripe. Neste primeiro momento, as doses estão restritas aos grupos prioritários, como idosos e crianças de 6 meses a menores de 6 anos.

Campanha de vacinação ocorrerá até o dia 31 de maio – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A iniciativa segue as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo e o período da campanha, que ocorrerá até o dia 31 de maio.

Neste ano, as doses aplicadas serão registradas nominalmente. A medida visa garantir um processo mais qualitativo e a rastreabilidade dos dados.

Para receber a vacina é necessário apresentar algum documento com foto e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

Ao ser imunizada, cada pessoa será identificada pelo nome, por meio do CPF, no sistema do Ministério da Saúde, mesmo procedimento feito na vacinação contra a Covid-19 e nas vacinas que integram o Calendário Nacional de Vacinação.

“A vacina é para crianças pequenas, idosos, gestantes, puérperas, portadores de comorbidades, profissionais de Saúde, professores, policiais, caminhoneiros e outros grupos menores. Mas deve ser dada principalmente para as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias) e idosos”, destacou Paula Mestriner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa, que tem como público-alvo 4,7 mil moradores, incluindo 2,2 mil crianças pequenas.

Com a chegada do outono, há maior prevalência das doenças respiratórias como rinite, sinusite, gripes e resfriados e somente a vacinação pode evitar uma explosão de casos.

Dia tranquilo

Tanto em Nova Odessa como em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, o primeiro dia de vacinação foi tranquilo, sem intercorrências.

A Secretaria de Saúde de Hortolândia, por sua vez, diz que registrou um movimento intenso, principalmente de idosos.

Na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Rosolém, por exemplo, durante a manhã, cerca de 50 pessoas haviam sido imunizadas, número considerado bom pela equipe.

O casal Neuza Maria Gargantini, 69, e José Roberto Gargantini, 72, garantiu a eficácia do imunizante. “Antes de tomar a vacina eu ficava resfriada três, quatro vezes ao ano. Agora, vacinada, quando pego um resfriado é bem leve”, destacou a idosa.