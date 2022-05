Vacinação contra gripe chega a novos públicos nesta segunda-feira

A campanha de vacinação contra a gripe avança para novos públicos a partir desta segunda-feira nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Profissionais de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte, funcionários do sistema prisional, presos e jovens sob medidas socioeducativas estarão aptos a receber o imunizante para a proteção do vírus da Influenza.

Tanto em Americana como em Santa Bárbara a vacinação segue para as pessoas que já estavam incluídas anteriormente na campanha, como idosos com 60 anos ou mais, profissionais da rede privada e pública da área da saúde, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e indígenas.

As prefeituras de Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia não garantiram que a distribuição dos imunizantes estaria disponível para os mesmos públicos a partir de segunda.

Em Americana, as doses vão estar disponíveis para serem tomadas em todas as UBSs (Unidade Básica de Saúde) do município, das 13h às 15h30. Até a última atualização, feita no dia 5 de maio, o município tinha vacinado 20.224 pessoas, 5.936 idosos, 3.098 profissionais de saúde, 1.096 crianças, 84 gestantes e 10 puérperas.

A Prefeitura de Santa Bárbara informa que a cidade imunizou, ao todo, 18.896 pessoas contra a Influenza desde o início da campanha. A vacinação no município ocorre nas UBSs e sem a necessidade de agendamento prévio.