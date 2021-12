Trio é preso com drogas e R$ 28 mil em Cosmópolis

Dentre os presos está um integrante do PCC que é apontado por dar as ordens do tráfico na cidade

Dois homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas em Cosmópolis, nesta quarta-feira (1º), durante a Operação “Cidade Alta” deflagrada pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana.

O trio foi detido com um tijolo de pasta base de cocaína e R$ 28 mil provenientes do tráfico.

Dentre os detidos está um empresário de 45 anos que é acusado de fazer parte da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo informações da Polícia Civil, ele seria “o palavra” da organização, que é o “cargo” responsável por dar as ordens na cidade e á considerado de grande influência na hierarquia da facção.

As prisões foram possíveis após dois meses de trabalho investigativo dos agentes da Dise, que monitoraram o tráfico de drogas na favela do Nanico, em Cosmópolis.

Segundo informações da Dise, os policiais civis foram cumprir os mandados de busca e apreensão no Jardim Primavera, no período da manhã. Na Rua Rui Barbosa foram localizados um tijolo de pasta base de cocaína, pesando 935g, anotações do tráfico e R$ 28.620,75 em espécie. O trio estava no imóvel no momento da apreensão.

Foram apreendidos ainda celulares e dois carros importados, sendo uma BMW e uma Land Rover que eram usadas pelos criminosos.

Os três receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação. O trio foi trazido à sede da delegacia especializada em Americana, onde o delegado Marco Antônio Pozeti ratificou as detenções. Eles seriam encaminhados para as cadeias de Sumaré e Monte Mor.