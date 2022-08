Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Sumaré e Hortolândia

Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos em duas abordagens distintas realizadas pela Polícia Civil na região, nesta quarta-feira (3). Todos foram autuados em flagrante e encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré.

O primeiro caso ocorreu por volta das 12h, na Rua José Rodrigues da Cunha Filho, no Jardim dos Ipês, em Sumaré. Investigadores deflagraram uma operação para coibir o tráfico naquela região e flagraram um homem de 28 anos na prática ilícita.

Drogas apreendidas pela polícia em Sumaré – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Os policiais surpreenderam o suspeito, que buscava porções de entorpecentes escondidas em um monte de areia e as entregava para usuários na calçada. Com ele, foram apreendidos 135 porções de cocaína, 36 trouxinhas de maconha, 55 pedras de crack e cinco frascos de lança perfume.

O acusado teria tentado fugir, mas foi alcançado e preso pelos investigadores. Conduzido à delegacia da cidade, ele prestou depoimento ao delegado Marcelo Moreschi Ribeiro e permaneceu detido até ser apresentado à audiência de custódia.

O outro caso aconteceu em Hortolândia – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Em Hortolândia, uma denúncia anônima ajudou os policiais civis nas prisões de um homem de 33 anos e um rapaz de 18, também por tráfico de drogas, por volta das 15h30, na Rua dos Tinhorões, no Jardim Conceição.

De acordo com a polícia, os agentes constataram que o rapaz portava 13 papelotes com cocaína e R$ 52,15 em dinheiro. Já o outro suspeito permanecia o tempo todo com um celular e atuaria como “olheiro”. Ambos foram conduzidos à delegacia, onde o delegado João Jorge Ferreira da Silva decidiu autuá-los em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.