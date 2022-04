Suzano abre vagas de estágio técnico

São mais de 70 oportunidades no programa Plante o Futuro, com atuação em Limeira, Jacareí e Suzano, entre outras cidades

A Suzano abriu as inscrições para o segundo ciclo do Plante o Futuro 2022, o programa de estágio técnico da companhia. As vagas são voltadas para pessoas com 18 anos ou mais com disponibilidade em horário integral, cursando nível técnico no período noturno e em áreas como papel e celulose, química, segurança do trabalho, logística, manutenção mecânica, manutenção elétrica e florestal, entre outras correlatas. As oportunidades são destinadas a pessoas com formação prevista a partir de fevereiro de 2023.

A companhia oferece mais de 70 vagas para atuação nas cidades de Limeira, Jacareí e Suzano, todas no Estado de São Paulo; Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo; Imperatriz, no Maranhão; Mucuri, na Bahia; Maracanaú, no Ceará; e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

As pessoas selecionadas para o programa atuarão em áreas como logística, manutenção industrial, engenharia de processos e qualidade, segurança florestal, produção, suprimentos e colheita, entre outras.

Os novos talentos iniciarão a atuação na companhia a partir do mês de agosto deste ano e terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou fretado e cesta de Natal.

“No programa de estágio técnico nós valorizamos muito as habilidades comportamentais, por isso buscamos candidatos com perfil colaborativo, comunicativo, proativo e que acredita no poder de transformação”, diz Thiago Tavares, que é gerente de Gente e Gestão da Suzano.

O processo seletivo para o Plante o Futuro será 100% online e terá entre suas etapas uma apresentação pessoal, a dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área. Para se candidatar, é necessário se inscrever até 6 de maio no site.

A Suzano é a maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina e atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil.

Para mais informações sobre o programa de estágio e a própria empresa, o interessado pode acessar o site www.suzano.com.br.