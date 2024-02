Segundo o Censo 2022, região tem 1.537 estabelecimentos religiosos

Templo da Universal do Reino de Deus em construção no Centro de Americana - Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

A RPT (Região do Polo Têxtil), que engloba os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, tem 1.537 estabelecimentos religiosos, de acordo com novos dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O número é maior do que unidades de saúde ou instituições de ensino, que somam 1.068 e 767, respectivamente. O IBGE entende como estabelecimento religioso as igrejas, os templos, as sinagogas e os terreiros.

A socióloga e mestra em filosofia Luísa Girardi afirma que a região tem raízes históricas que influenciam a atual configuração. De acordo com ela, com a vinda de ex-confederados do sul dos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana, a região recebeu uma população de forte vínculo com valores conservadores e uma cultura religiosa marcante.

Luísa destaca ainda que muitas das instituições de ensino na região também têm caráter religioso, como é o caso do Colégio Dom Bosco e da Politec, o que reflete a influência da religião no setor educacional.

Além disso, a socióloga aponta que o ensino religioso voltou a ser uma realidade em escolas, evidenciando não apenas o peso da história, mas também o impacto político dos líderes religiosos, com a presença significativa da bancada evangélica no Congresso Nacional.