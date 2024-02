Americana é a 8ª cidade do País com mais estabelecimentos de saúde por habitante

Dados divulgados pelo IBGE são do Censo 2022 e levam em conta os municípios com população acima de 200 mil habitantes

Novos dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (2), revelaram que Americana ocupa a oitava posição entre os municípios com o maior número de estabelecimentos de saúde por morador, levando em conta apenas cidades com mais de 200 mil habitantes.

Com 505 estabelecimentos de saúde entre públicos e privados e uma população de 237.240 pessoas, a cidade apresenta uma média de um espaço de saúde para cada 469 moradores.

Secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho de Oliveira afirma que esses números refletem o compromisso da gestão atual em expandir a oferta de serviços de saúde à população, abrangendo desde unidades básicas até atenção especializada e hospitalar.

“Atualmente, a cidade conta com cerca de 35 unidades de saúde públicas, buscando atender de forma cada vez mais humanizada”, destaca o secretário.

Na região, a cidade mais próxima classificada no mesmo ranking é Limeira, em quinto lugar. Com 644 espaços para 291.869 moradores, o município apresenta uma média de um estabelecimento de saúde para cada 453 habitantes.

Apesar de também terem mais de 200 mil habitantes, Hortolândia e Sumaré, que integram a RPT (Região do Polo Têxtil) junto com Americana, não foram incluídas na classificação. Hortolândia, com 117 espaços de saúde e uma população de 236.641 habitantes, tem uma média de um espaço para cada 2.022 moradores. Já Sumaré conta com 211 estabelecimentos para 279.545 habitantes, resultando em um estabelecimento para cada 1.324 pessoas.

Segundo o IBGE, a precisão do levantamento pode ser uma ferramenta importante para o planejamento urbano e para a formulação de políticas públicas específicas. Os dados permitem mapear domicílios afetados por fenômenos ambientais e contabilizar os serviços oferecidos à população de acordo com a densidade demográfica, contribuindo para uma melhor gestão e atendimento às necessidades da comunidade.