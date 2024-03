É importante prestar atenção e seguir corretamente as orientações da RF ao realizar a declaração - Foto: Qpointstudio_Freepik

A temporada de declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2024 se aproxima e, com ela, a necessidade de compreender melhor os possíveis desafios que os contribuintes podem enfrentar, incluindo a temida malha fina.

Segundo Evandro Figueiredo Forti, presidente do Sincoam (Sindicato dos Contabilistas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia) e vice-presidente da Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana), cair na malha fina é quando a declaração de imposto de renda é selecionada para uma análise mais minuciosa pela Receita Federal. “Essa seleção ocorre quando há suspeitas de inconsistências ou irregularidades nos dados declarados”, afirma.

Diversos cenários podem desencadear essa situação. Entre eles, erros ou omissões na declaração, a não declaração de rendimentos como aluguéis ou ganhos autônomos, deduções sem comprovação adequada de gastos com saúde e educação, e a omissão de posse de bens sujeitos à tributação, como imóveis e investimentos.

“Essas são apenas algumas das situações que podem levar uma pessoa a cair na malha fina do IRPF. É importante sempre prestar atenção e seguir corretamente as orientações da Receita Federal ao realizar a declaração do imposto de renda”, alerta.

Para saber se caiu na malha fina, o presidente do Sincoam orienta acessar o site da Receita Federal e consultar o status da declaração. “Se estiver ‘em análise’ ou ‘retida em malha’, é provável que você tenha caído nessa situação”. Além disso, ele recomenda verificar o extrato da declaração para identificar possíveis pendências.

Cai na malha fina. E agora? Se o contribuinte se encontra nessa situação, Forti sugere duas ações. Primeiro, identificar o motivo do problema consultando o extrato da declaração no site da Receita. E, em seguida, se houver erros, fazer uma declaração retificadora para corrigi-los utilizando o programa do IRPF e enviando a declaração novamente.

Quando a declaração é retida, isso indica que há inconsistências que precisam ser verificadas. A Receita Federal realizará uma análise detalhada, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais. Dependendo da gravidade das irregularidades, o contribuinte pode enfrentar multas, juros e outras consequências legais.

“É importante lembrar que cada situação é única e essas são apenas algumas medidas gerais que podem ser tomadas. Caso a pessoa tenha dúvidas ou precise de assistência específica, recomendo consultar um contador ou profissional especializado em imposto de renda para auxiliá-la”, afirma Forti