RPT informa mais 19 mortes por coronavírus e total de vítimas vai a 2.343

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou mais 19 mortes provocadas pelo novo coronavírus, elevando assim o número de vítimas da pandemia a 2.343.

Americana informou mais sete mortes e 124 casos positivos. Com isso, o quadro geral na cidade é de 16.465 casos positivos, sendo 18 internados, 507 óbitos, 380 em isolamento domiciliar e 15.560 recuperados. Outros 101 casos suspeitos aguardam resultados de exames.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Nesta quarta-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município, incluindo rede pública e privada, é de 79% de leitos com respiradores (de 73 no total, 58 estão ocupados) e de 72% de leitos sem respiradores (de 74 no total, 53 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 61% nos leitos respiradores (de 26 no total, 16 ocupados), igual à taxa de ontem. A enfermaria Covid passou de 77% para 83% de ocupação, com o acréscimo de mais dois pacientes. Do total de 30 leitos, 25 estão ocupados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mulher, 49 anos, moradora do bairro Antônio Zanaga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de abril;

Homem, 55 anos, morador do bairro Santo Antônio, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 1º de maio;

Mulher, 83 anos, moradora do bairro Vila Amorim, portadora de Hipertensão Arterial, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 1º de maio;

Homem, 62 anos, morador do bairro Parque Gramado, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 3 de maio;

Homem, 57 anos, morador do bairro São Domingos, portador de Diabetes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 3 de maio;

Mulher, 83 anos, moradora do bairro Cidade Jardim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 3 de maio;

Homem, 70 anos, morador do bairro Vila Belvedere, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 4 de maio.

Hortolândia informou mais quatro mortes e 35 casos positivos. Com isso, a cidade contabiliza 12.366 casos confirmados, dos quais 11.773 estão recuperadas, 45 estão em casa e 490 faleceram. Há ainda 99 moradores internados, entre suspeitos e confirmados para a doença. Veja detalhes dos óbitos:

Homem, 46 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital das Clínicas da Unicamp em 2 de março, e faleceu em 19 de abril;

Homem, 79 anos, sem comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 21 de abril e transferido para o Hospital Municipal Mário Covas no dia seguinte. Ele não resistiu e faleceu em 4 de maio;

Mulher, 41 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 20 de abril e faleceu no dia seguinte;

Mulher, 61 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 6 de abril e faleceu dois dias depois.

A Secretaria da Saúde de Nova Odessa informou que exames laboratoriais realizados pelo Instituto Adolfo Lutz apontaram o registro de mais três óbitos por Covid-19 em moradores da cidade, elevando o total de mortes pela pandemia a 149. Também foram confirmados mais 21 casos positivos da doença, totalizando 3.657 positivos desde março de 2020. Veja o histórico das vítimas:

Mulher, 46 anos, com comorbidades. Moradora do Jardim Eneides, faleceu no dia 27 de abril em um hospital de Americana;

Homem, 43 anos, com comorbidades. Morador do Jardim Santa Rosa, faleceu no dia 28 de abril em um hospital de Campinas;

Mulher, 54 anos, que não teve comorbidades relatadas. Faleceu no dia 30 de abril no Hospital Estadual Sumaré.

Santa Bárbara confirmou a 494ª morte por coronavírus. O paciente era um idoso de 67 anos, que morreu no dia 4 de maio. Foram contabilizados mais 59 casos positivos, elevando para 14.727 os infectados. Desse total, 13.733 estão recuperados.

Os leitos sem respiradores da rede pública viram redução na taxa de ocupação, passando de 81% na terça para 65% nesta quarta. Os leitos com respiradores caíram de 12% para 9% de ocupação. As UTIs seguem com 88% de leitos ocupados.

A cidade de Sumaré ultrapassou nesta quarta-feira as 700 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19). Com mais quatro vítimas, a cidade contabiliza 703 vidas perdidas pela pandemia. É a única cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) a registrar essa mortalidade. As mortes informadas nesta quarta-feira em Sumaré foram:

Homem de 64 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko, faleceu em 4 de maio;

Homem de 61 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko, faleceu em 4 de maio;

Mulher de 94 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko, faleceu em 2 de maio;

Homem de 64 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko, faleceu em 3 de maio;

A cidade está à beira de bater os 20 mil casos confirmados da doença. Foram 69 notificações nesta quarta, elevando para 19.944 o número de infectados. Desse total, 19.072 se recuperaram, 97 estão em casa, 72 estão internados, além dos que faleceram.

Há ainda 1.760 casos suspeitos, dos quais 48 estão internados e os demais estão em casa.