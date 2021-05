RPT informa 14 mortes por coronavírus e total sobe para 2.419

Santa Bárbara, com sete mortes, e Sumaré, com cinco, foram as que tiveram mais óbitos informados nesta sexta

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram mais 14 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (14), elevando para 2.419 as vítimas desde o início da pandemia.

Americana registrou a 523ª morte por coronavírus. A vítima era um homem de 40 anos que morava no Vale das Nogueiras, sem informações de doenças preexistentes. Ele estava internado em hospital particular e faleceu no dia 13 de maio.

O município também teve confirmados 104 novos casos. Com as atualizações, são 17.213 casos positivos, sendo 21 internados, 523 óbitos, 537 em isolamento domiciliar, 16.132 recuperados, além de 101 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

Nesta sexta-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 87% de leitos com respiradores (de 78 no total, 68 estão ocupados) e de 77% de leitos sem respiradores (de 78 no total, 60 estão ocupados).

Hortolândia confirmou a 504ª vítima da pandemia. O paciente era um homem de 71 anos, com comorbidades, que foi internado na UPA do Jardim Amanda em 17 de abril. Ele foi transferido ao Hospital Municipal Mario Covas no dia 20 do mesmo mês, onde permaneceu internado até seu falecimento, em 6 de maio.

No total, a cidade tem 13.207 casos confirmados, dos quais 12.460 estão curados. Entre suspeitos e confirmados, 93 moradores seguem internados em leitos Covid.

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa registrou mais 19 casos positivos, nenhum deles óbito. Com a atualização, são 3.782 casos confirmados, dos quais 3.288 são considerados curados e 154 faleceram. No total, 44 moradores estão internados com suspeita ou confirmação para a doença.

Santa Bárbara d’Oeste informou mais sete mortes, totalizando 511 vítimas. No total, são 15256 infectados na cidade, dos quais 14192 se recuperaram. Veja informações dos óbitos:

Mulher, 60 anos, faleceu em 27 de abril;

Homem, 72 anos, faleceu em 02 de maio;

Homem, 52 anos, faleceu em 04 de maio;

Mulher, 62 anos, faleceu em 04 de maio;

Homem, 42 anos, faleceu em 05 de maio;

Homem, 54 anos, faleceu em 07 de maio;

Mulher, 46 anos, faleceu em 07 de maio.

Sumaré informou mais cinco óbitos, totalizando 727 vítimas da pandemia. O município registra 20.739 infecções, das quais 19.798 pessoas se recuperaram. Entre suspeitos e confirmados, 89 moradores seguem internados. Veja o histórico dos pacientes que faleceram: