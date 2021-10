Região Turística Bem Viver busca criar roteiro gastronômico na região

A RT (Região Turística) Bem Viver, criada para fortalecer o turismo regional, está trabalhando para desenvolver um roteiro gastronômico envolvendo os municípios da região. As secretarias de cultura e turismo têm se unido para definir potencialidades e estratégias para formar circuitos temáticos.

A iniciativa inclui Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Por meio das ações previstas no plano regional, a ação pretende aumentar a visibilidade de suas atrações turísticas e fomentar o segmento nas cidades.

Festa das Nações de Nova Odessa, que começa no próximo final de semana, é uma das atrações gastronômicas que ocorrem na região – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Em julho, a RT Bem Viver realizou o programa Avança Turismo, para capacitação de empresários do setor de turismo. Agora, a intenção é finalizar um roteiro gastronômico a ser divulgado ainda este ano, conta o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara, Evandro Felix ao LIBERAL.

“Estamos vendo as demandas e estratégias na construção de roteiros e eventos temáticos. Um roteiro gastronômico tem sido uma opção cogitada, devido à inegável qualidade dos restaurantes de todas as cidades da região”, revela.

A intenção é aproveitar a boa localização da região, além da facilidade de locomoção entre as cidades. Os gestores estão fazendo um levantamento de potenciais pontos gastronômicos.

O secretário destaca que há outros tipos de turismos a serem explorados na região, como o turismo rural e o de negócios, e ressalta o trabalho em conjunto dos municípios.

“Quando unimos forças e desenhamos uma estratégia, ganhamos muito mais espaço para buscar recursos a nível estadual. Queremos estimular a vinda de pessoas de fora para a região, usufruindo da estrutura e deixando dinheiro aqui.”

Um exemplo da força gastronômica da região é a Festa das Nações, em Nova Odessa. O evento de 33 anos, criado para manter entidades do município e oferecer culinárias tradicionais por países, se adaptou à pandemia da Covid-19. Depois de passar 2020 sem edição, a prefeitura e entidades fecharam uma edição drive-thru em 2021.

A festividade tem sete entidades participantes vendendo pratos típicos de países diferentes. As encomendas devem ser feitas pelo site do evento. As retiradas são, dependendo do prato típico, nos dias 16, 17 e 23 de outubro.