Região tem mais de 1,5 mil vagas de emprego disponíveis

A RPT (Região do Polo Têxtil) está com 1.549 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são ofertadas através dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) de Americana, Hortolândia e Nova Odessa, e pelo Desenvolve S.Bárbara, órgão responsável pela oferta de trabalho em Santa Bárbara d’Oeste.

A cidade com mais oportunidades é Santa Bárbara, com 901 vagas disponíveis. Os interessados devem se candidatar presencialmente na sede do órgão, localizado na Rua do Ósmio, 975, no Villa Multimall.

As vagas são para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e PCDS (pessoas com deficiência).

Os candidatos devem estar munidos de RG, CPF e carteira de trabalho. Em casa de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em seguida esta Americana, com 565 vagas disponíveis. Para conferir as oportunidades, o interessado deve acessar o site www.americana.sp.gov.br/vagaspat , no qual também pode se candidatar aos cargos. As maiores demandas são para soldador industrial, tecelão, consultor de negócios e cozinheiro.

No PAT de Hortolândia há 62 oportunidades para diferentes áreas, com salários de R$ 1.585 a R$ 3.500. As candidaturas podem ser feitas através do aplicativo Sine (Sistema Nacional de Emprego) Fácil ou pelo site Emprega Brasil ( empregabrasil. mte.gov.br ).

Os interessados também podem se inscrever presencialmente na sede do órgão, localizado dentro do Hortofacíl, na Rua Argolino de Moraes, 405, na Vila São Francisco. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Nova Odessa são 21 oportunidades de trabalho para munícipes da cidade. Os interessados devem enviar currículo segunda-feira (27) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função de interesse no título do e-mail.

As vagas podem ser conferidas presencialmente no PAT, localizado na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro, onde também pode ser realizada a candidatura. O posto atende das 8h30 às 11h30.

