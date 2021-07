Região Metropolitana de Campinas atinge marca de dois milhões de doses aplicadas

Do total de doses aplicadas, 1.506.588 foram referentes à primeira dose, 448.076 de segunda dose e 52.171 de dose única

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) superou na tarde desta quinta-feira (15) a marca de mais de dois milhões de doses aplicadas de vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). O número de pessoas que já receberam as duas doses da CoronaVac ou da AstraZeneca, ou ainda a dose única da Janssen, chega a 500 mil.

Ao todo, 20 municípios integram a RMC, entre eles Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Do total de doses aplicadas, 1.506.588 foram referentes à primeira dose, 448.076 de segunda dose e 52.171 de dose única. Os dados são do Vacinômetro, ferramenta criada pelo governo de São Paulo para divulgar as estatísticas da campanha de imunização em todo o Estado.

O Vacinômetro aponta, em tempo real, quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda dose da vacina, inclusive com dados individualizados por cidade. Além disso, a ferramenta também disponibiliza o quantitativo de doses enviadas aos municípios. Os números podem ser acompanhados por meio do link.