A RPT (Região do Polo Têxtil) teve saldo positivo de 3,3 mil empregos em fevereiro deste ano, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado é o melhor desde fevereiro de 2021, quando a região gerou 3,7 mil empregos.

Até então, o maior saldo tinha sido contabilizado em agosto de 2021, com 2,9 mil postos de trabalho, período que ficou marcado pela retomada da economia após a pandemia da Covid-19 e anterior ao ano eleitoral e à definição da política econômica do governo federal eleito.

O município com melhor saldo de vagas formais em fevereiro deste ano foi Sumaré, com 1.601, mais que o dobro de Americana, o segundo maior, com 749.

Na sequência, vem Santa Bárbara d’Oeste (528), Nova Odessa (321) e Hortolândia (177) – que teve um dos piores resultados desde janeiro de 2020.

O setor de serviços puxou o bom resultado da RPT com 2,3 mil admissões e 1,2 mil desligamentos, juntando as cinco cidades.

Isso vai ao encontro dos saldos de fevereiro de outros anos, que foram impulsionados pelo mesmo setor, também responsável por fazer com que o mês se destaque anualmente em relação aos demais.

“Fevereiro tradicionalmente é mês de contratação de serviços de saúde. É possível ver nos dados de 2024 e de 2023 que esse padrão se mantém. Faz parte da rotina anual do segmento”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros. O segmento de saúde na região gerou 1,2 mil vagas no mês passado.

Industrial

O secretário ainda apontou para o resultado do setor de indústria, especialmente do têxtil que gerou 230 empregos formais na RPT, sendo 64 em Americana.

Segundo a economista do Observatório da PUC-Campinas, Eliane Rosandiski, a indústria e construção tiveram bons resultados na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“O serviço ser o setor mais forte da RPT pode ser explicado pela sazonalidade, ou seja, é algo específico da região. Tem também o fato desse setor oferecer vagas mais atrativas, com maior estabilidade e remuneração, até por atender ofertas das indústrias”, afirmou Eliane.

“Mas considerando a Região Metropolitana de Campinas tivemos bons resultados na indústria e na construção, em alguns casos por conta de parcerias com programas públicos. No caso da RPT, é possível apontar a indústria têxtil que é forte”, completou.

A economista ainda disse que o cenário macroeconômico tem favorecido as contratações no início deste ano, já que algumas empresas apresentam alguma recuperação. Mas ela atenta que esse movimento precisa ser observado nos próximos meses.