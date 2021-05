Região do Polo Têxtil informa mais oito mortes e contabiliza 2.274 vítimas

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou mais oito mortes pelo novo coronavírus (Covid-19), elevando para 2.274 o número de vítimas da pandemia. Dentre os óbitos registrados, cinco não eram idosos. A vítima mais jovem era um homem de 35 anos, que não tinha comorbidades.

Americana informou a 496ª morte por coronavírus e 64 novos casos positivos. A vítima era um homem de 64 anos que morava no bairro Terramérica. Ela era portador de doença cardiovascular crônica e hipertensão arterial. O paciente estava em um hospital particular e faleceu em 29 de abril.

Nesta sexta-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 87% de leitos com respiradores (de 72 no total, 63 estão ocupados) e de 64% de leitos sem respiradores (de 78 no total, 50 estão ocupados).

No Hospital Municipal de Americana, a taxa de ocupação é de 77% com respiradores (de 26 no total, 20 ocupados) e 67% sem respiradores (de 30 no total, 20 ocupados).

A Secretaria de Saúde de Hortolândia registrou mais três mortes, chegando assim a 478 vítimas. O município tem 93 moradores internados, entre suspeitos e confirmados, três a mais do que ontem. Veja detalhes dos pacientes que faleceram:

homem, 44 anos, sem comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 8 de abril, transferido para o Hospital Municipal Mário Covas no dia 10, mas não resistiu e faleceu em 28 de abril;

homem, 35 anos, sem comorbidades. Foi internado na Casa de Saúde, em Campinas, no dia 31 de março. Faleceu em 25 de abril;

mulher, 50 anos, sem comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 25 de março e faleceu no dia 29.

Nova Odessa não informou novos óbitos nesta sexta-feira. A cidade registrou 19 casos positivos, totalizando 3.620 contaminados, dos quais 146 faleceram e 3.164 estão recuperados.

Santa Bárbara d’Oeste comunicou a 483ª morte por coronavírus. A vítima era um homem de 37 anos, que morreu nesta sexta-feira. No total, já são 14.594 contaminados na cidade. Os leitos públicos com respiradores seguem com 92% de ocupação. Já as enfermarias tiveram leve redução na taxa, passando de 92% na quinta para 70% nesta sexta-feira.

Foram registradas mais três mortes em Sumaré, que contabiliza agora 671 vítimas da pandemia. Entre suspeitos e confirmados, 134 pessoas estão internadas em leitos Covid. Informações dos óbitos divulgados hoje: