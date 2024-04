UNISAL transfere reitoria para Americana e impulsiona investimentos no ensino

A sede do UNISAL em Americana - Foto: Divulgação

Em um marco histórico para a educação regional, o UNISAL (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) transfere sua reitoria de São Paulo para Americana, onde tem um de seus campi, inaugurando uma nova fase de investimentos, crescimento e uma aproximação ainda maior com a comunidade. A decisão estratégica, que coloca a instituição mais próxima das necessidades da região, representa um compromisso com o desenvolvimento social e econômico de Americana e cidades vizinhas.

Com mais de 27 anos de história, o UNISAL se destaca como polo de tradição e valores, formando não apenas profissionais qualificados, mas também cidadãos completos. A presença da instituição no Estado de São Paulo, com unidades em Americana, Campinas, Lorena e São Paulo, é sinônimo de progresso e excelência, impulsionando o desenvolvimento das regiões onde atua, segundo o centro universitário.

Em entrevista, o novo reitor do UNISAL, o professor doutor Duílio Fabbri Júnior, primeiro leigo no comando da instituição e empossado em fevereiro, compartilha suas perspectivas sobre a mudança e seus impactos positivos para a comunidade.

Como a mudança da reitoria para Americana reflete o compromisso do UNISAL com a comunidade regional?

Duílio Fabbri Júnior O UNISAL aposta no crescimento onde estão localizadas cada uma das suas unidades e em Americana especialmente, pela força do seu povo. A mudança da reitoria para a cidade é um passo estratégico que nos permitirá estar mais próximos das necessidades dessa comunidade, intensificar nosso diálogo com os diversos setores da sociedade e fortalecer ainda mais nossos laços com a região.

Quais são os principais benefícios que o UNISAL espera alcançar com essa mudança estratégica para a cidade de Americana?

Essa mudança da capital para o interior vai nos trazer mais vivência do dia a dia, o que torna possível compreender melhor as necessidades da sociedade em que estamos inseridos. Acreditamos que ter a reitoria em Americana nos permitirá ter uma visão mais aprofundada das demandas da comunidade e, consequentemente, tomar decisões mais assertivas e eficazes. Recomendo que as pessoas que buscam capacitação nas áreas de saúde, tecnologia e inovação fiquem atentos a nossa comunicação.

De que forma essa mudança contribuirá para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos e professores do UNISAL na região?

Com processos mais bem compreendidos e uma percepção mais real das necessidades seremos capazes de tomar melhores decisões e oferecer capacitações para o que cada região demanda. Com isso ganha a sociedade de Americana, ganham os professores e alunos.

Existem planos para estabelecer novas parcerias ou fortalecer as colaborações existentes com outras instituições ou empresas locais em Americana e região?

Já temos várias parcerias muito bem estabelecidas em Americana e pretendemos fortalecer esses laços cada vez mais. Acreditamos que a colaboração com outras instituições e empresas seja fundamental para o desenvolvimento regional.

Quais são as expectativas em relação ao impacto social e econômico que essa mudança pode ter em Americana e nas cidades vizinhas?

Esperamos que nossos esforços tornem as nossas unidades mais fortes, mais atentas e capazes de responder às demandas sociais de cada comunidade. Acreditamos que o UNISAL tem um papel fundamental a desempenhar no desenvolvimento social e econômico de Americana e das cidades vizinhas. Se a sede da nossa instituição está em Americana é porque o UNISAL acredita nesse crescimento conjunto e parceiro com a sociedade. O compromisso da excelência do UNISAL é formar cidadãos competentes, éticos e com valores que apontam a integração entre homem, coração, mente e espírito.

