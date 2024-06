Sesi-SP lança programa de bem-estar 100% subsidiado

Trilha de Saúde Corporativa foi lançada em evento no Ciesp de Americana que reuniu cerca de 70 pessoas - Foto: Divulgação.JPG

O Sesi-SP (Serviço Social da Indústria de São Paulo) lançou no último dia 20 de junho um programa gratuito voltado para a promoção da saúde física e mental dos trabalhadores: a Trilha de Saúde Corporativa.

O anúncio aconteceu durante a nova edição do “Café com a Indústria”, realizado em parceria com o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana.

O evento reuniu cerca de 70 representantes do setor industrial, entre gestores e profissionais de recursos humanos. Contou com a participação dos especialistas José de Assis Pires de Miranda, em saúde ocupacional, e Michelle Martins Bedolini, em nutrição.

Entre os presentes estavam Pedro Luiz Caliari, gerente regional do Sesi-SP, Leandro Zanini Santos, diretor titular do Ciesp Americana, Silvia Boaventura Catto, gerente regional do Ciesp Americana, e Marcelo Antonio Fernandes, presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

O programa visa promover o bem-estar dos trabalhadores por meio de ações estratégicas e intervenções baseadas em dados concretos.

Segundo Miranda, muitas empresas carecem de bases suficientes para medir prioridades ou desfechos de ações preventivas, o que torna essencial um programa estruturado como este.

A Trilha de Saúde Corporativa inicia com a ASSTI (Avaliação de Saúde e Segurança em Trabalhadores da Indústria), realizada pelo próprio funcionário via chatbot. Essa avaliação coleta 46 indicadores que geram dados sobre produtividade, cultura de segurança e estilo de vida.

Com essas informações, é elaborado um plano de intervenção específico para a empresa, priorizando ações estratégicas que otimizem os investimentos em saúde.

Na fase de diagnóstico, começa o Circuito Saúde, oferecendo exames para identificar grupos de risco, especialmente focados em diabetes. São realizados testes de glicemia e pressão arterial, e, em caso de alterações, exames de hemoglobina glicada.

Trabalhadores diagnosticados com diabetes são encaminhados para a Telessaúde Sesi-SP, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, com telemonitoramento e acompanhamento médico especializado, incluindo consultas com nutricionistas e psicólogos.

Aqueles não diagnosticados também têm acesso ao pronto atendimento 24 horas da Telessaúde, subsidiado pelo Sesi-SP exclusivamente para empresas industriais. Além disso, o relatório final permite à empresa determinar intervenções alinhadas com o portfólio do Sesi-SP, abrangendo nutrição e psicologia corporativa, entre outras soluções para a promoção da saúde.

IMPORTÂNCIA. “Se pensarmos que depois da massa salarial da empresa, a maior despesa se refere à saúde, temos que pensar em uma gestão estratégica para cuidar do trabalhador e ao mesmo tempo economizar. Não basta apenas investir, tem que investir certo”, enfatiza Pedro Luiz Caliari, gerente regional do Sesi-SP.

Para mais informações sobre a Trilha de Saúde Corporativa, entre em contato pelo e-mail matheus.mendes@sesisp.org.br ou pelo telefone (19) 98162-0475.

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo e-mail ou no WhatsApp (19) 99708-8831.