Novo condomínio da VIC Engenharia em SB permite pagamento facilitado

A VIC Engenharia, empresa mineira integrante de um grupo com mais de 30 anos de atuação no mercado, anuncia seu mais novo empreendimento: o Gran VIC Tupinambás, que será construído ao lado do Gran VIC São Francisco, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste.

O empreendimento fará parte de um complexo de três condomínios da VIC Engenharia. Além do São Francisco e do Tupinambás, um terceiro deve ser lançado em breve.

Elisangela Santos, superintendente comercial da VIC Engenharia, destaca que o complexo está trazendo para região novas possibilidades. “Estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas, que estão indo morar em um condomínio com estrutura e saindo do aluguel”, comentou.

Apartamentos terão 48 metros quadrados e contarão com sacada e condomínio com área de lazer completa – Foto: Divulgação

O Gran VIC Tupinambás terá 204 apartamentos de 48,29 m², distribuídos em quatro unidades por andar. Todas as unidades contarão com varanda gourmet.

Segundo Elisangela, o empreendimento conta com condições diferenciadas do mercado, com atendimento personalizado para satisfazer as necessidades dos clientes, que podem dar um sinal a partir de R$ 500 para realizar o sonho da casa própria. O valor dos imóveis está em torno de R$ 260 mil.

O empreendimento está enquadrado no programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, beneficiando-se de taxas de juros diferenciadas.

A estrutura do condomínio inclui um amplo espaço de lazer com piscinas adulto e infantil, sauna, salão de festas, quadra esportiva, playground, academia, pista de caminhada, espaço pet, praça do luau, espaço para piquenique, redário, espaço zen e bicicletário.

Os apartamentos serão entregues com áreas molhadas em cerâmica, janelas dos quartos com venezianas, banheiros revestidos até o teto, bacias sanitárias com duplo acionamento, bancadas da cozinha em granito com cuba em inox, torneiras com arejador e redutor de vazão, além de preparação para ar-condicionado.

A portaria contará com sistema de monitoramento, acesso por biometria digital, iluminação em LED nas áreas comuns, luminárias com sensor de presença nos halls das torres, previsão para medição individualizada de água, uma vaga demarcada para cada unidade, além de vagas para visitantes.

A estrutura do condomínio inclui um amplo espaço de lazer com piscinas adulto e infantil – Foto: Divulgação

PAGAMENTOS. Tarcísio Wayner Gonçalves de Lima, coordenador de crédito imobiliário do grupo, explica que após a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, o comprador só inicia os pagamentos da parcela do financiamento depois da entrega do imóvel.

Thaís Gonçalves Derencio, coordenadora de produto da VIC, destaca o sucesso do Tupinambás, com 45 unidades vendidas em pouco mais de um mês. “Oferecemos a facilidade de composição de renda com até três pessoas, podendo ser amigos ou familiares”, relata.

Thaís e Tarcísio, coordenadores da VIC Engenharia – Foto: Divulgação

O casal Jackson Pires Teixeira dos Santos e Luana Mariana dos Santos, que realizou o sonho da casa própria após dez anos de casamento e dois filhos, compartilhou sua alegria. “Estávamos morando nos fundos da casa do meu sogro. Já penso na decoração da nossa nova casa”, diz Luana.

Jackson elogia o atendimento recebido. “Gostei muito da negociação, tivemos facilidades nos pagamentos e atenção especial desde o início das conversas até a assinatura do contrato.”

Luana e Jackson investiram em apartamento da VIC – Foto: Divulgação

SOBRE A VIC. Presente em mais de 65 cidades de cinco estados brasileiros e no Distrito Federal, a VIC Engenharia foi fundada em 2010 por profissionais renomados do mercado, com o objetivo de incorporar e construir imóveis no segmento econômico, especialmente por meio do programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal.

O primeiro condomínio do grupo em Santa Bárbara d’Oeste foi o Gran VIC São Francisco, que faz parte de um complexo com três torres, dos quais 80% dos apartamentos do primeiro módulo já foram vendidos. Em breve, o grupo lançará seu terceiro empreendimento na cidade.

