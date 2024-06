Com polo em Americana, Anhembi Morumbi está presente na Festa do Peão

Público pode conhecer um pouco mais sobre a universidade - Foto: Divulgação

A Universidade Anhembi Morumbi participa da Festa do Peão de Americana. “Nosso objetivo é unir uma das maiores universidades com uma das maiores festividades do nosso País, pois acreditamos que a educação acontece em todos os lugares, inclusive na Festa do Peão”, afirmou Lorena Lima, diretora nacional de operações comerciais do ensino digital da Ânima Educação, ecossistema ao qual a Anhembi faz parte.

“Não há como realizar a transformação de vidas através da educação sem democratizar o ensino. É por isso que a Anhembi Morumbi está em todos os lugares, e através do ensino digital nossos alunos estudam a qualquer momento e onde estiverem”, afirmou a gerente.

A educação sempre foi reconhecida como uma ferramenta poderosa para transformar vidas. Histórias de indivíduos que mudaram suas realidades por meio do estudo são comuns e inspiradoras.

Festa teve ação de divulgação da Anhembi Morumbi – Foto: Divulgação

Os polos de Ensino Digital da Anhembi Morumbi emergem como protagonistas neste contexto. Eles são fundamentais para o desenvolvimento descentralizado das atividades pedagógicas e administrativas das instituições de ensino superior. Além disso, reforçam conceitos essenciais como acessibilidade e inclusão – elementos vitais para uma sociedade que valoriza a igualdade de oportunidades educacionais.

Em Americana, o Polo Anhembi Morumbi atua como um veículo fundamental para democratizar o acesso ao conhecimento.

“Olhando para dentro de casa, temos orgulho em ver como temos cumprido a nossa missão social. Um exemplo disso é o trabalho feito aqui em Americana. Vemos estudantes já em fase final de sua graduação e aptos a ingressar no mercado de trabalho”, celebrou Lorena.

Balão da Anhembi Morumbi está no recinto da Festa do Peão – Foto: Divulgação

Na Anhembi, mesmo estudando no EAD, o estudante tem acesso a diversos tipos de experiências, como aulas assíncronas com tutor, aulas síncronas ao vivo e, dependendo da área de conhecimento, práticas presenciais com experiências em laboratório.

O Polo Americana está localizado na sala 12 do Smart Mall, Avenida Brasil. Para mais informações sobre o portfólio de cursos de graduação e pós-graduação, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 99355-6737.

