O grupo espanhol de supermercados Dia anunciou o encerramento de nove lojas na RPT (Região do Polo Têxtil), como parte de um plano de reestruturação da empresa para estabilizar as finanças, após resultados negativos em 2023.

Em todo o Brasil, serão fechadas 343 das 587 lojas e três centros de distribuição. Na região, a rede encerrará as atividades das duas unidades de Americana, uma na região central e outra na Avenida Iacanga; uma em Nova Odessa; uma em Santa Bárbara d’Oeste; uma em Sumaré e quatro em Hortolândia, que manterá apenas uma loja aberta, no Residencial Jardim Mônaco.

Em nota, o grupo informou que o conselho de administração aprovou a implementação de um processo de reestruturação no Dia Brasil, visando concentrar as atividades no Estado de São Paulo, onde continuará operando 244 lojas.

“Esta decisão está inserida em um plano de ajuste de lojas no País, para buscar a estabilidade da estrutura do Grupo Dia no Brasil, tornando-a viável após persistentes resultados negativos”, traz trecho da nota.

A empresa destacou que desde a chegada no Brasil, em 2001, tem feito investimentos e esforços significativos no País.

O grupo justificou a concentração das atividades no Estado de São Paulo pela maior rentabilidade e potencial de crescimento, possibilitando a capitalização da rede logística e a redução de custos.

A nota concluiu afirmando que as medidas permitirão direcionar recursos para mercados mais rentáveis e com maior potencial de crescimento na Espanha e na Argentina, onde a empresa tem uma posição relevante com uma estratégia focada na distribuição alimentar de proximidade.