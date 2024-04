Rede de supermercados Dia acumula dívida de R$ 15,5 milhões na região

Valores foram levantados pelo LIBERAL com base no pedido de recuperação judicial feito pelo grupo e já aceito pela Justiça

A rede de supermercados Dia acumula uma dívida R$ 15,5 milhões com moradores e empresas das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

Os valores foram levantados pelo LIBERAL com base no pedido de recuperação judicial feito pela rede. A solicitação foi aceita pela Justiça em 22 de março.

Unidade da rede de supermercados Dia que funcionava na região central de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A lista de credores possui 66 moradores ou empresas da região: 16 de Americana, que juntos têm R$ 2,8 milhões a receber; dez em Santa Bárbara d’Oeste, com R$ 519,3 mil; dois em Nova Odessa, com R$ 897,6 mil; 15 em Sumaré, com R$ 8,6 milhões; e 23 em Hortolândia, com R$ 2,7 milhões.

Na relação, há tanto débitos trabalhistas, que somam R$ 791,8 mil, quanto títulos em aberto com fornecedores e empresas, que representam a maior parte do montante a pagar.

Fechamentos

Conforme o LIBERAL noticiou em 19 de março, como parte de seu projeto de reestruturação, a rede anunciou o fechamento de nove unidades na RPT: as duas unidades de Americana, uma na região central e outra na Avenida Iacanga; uma em Nova Odessa; uma em Santa Bárbara d’Oeste; uma em Sumaré e quatro em Hortolândia, que manterá apenas uma loja aberta, no Residencial Jardim Mônaco.

A recuperação será conduzida pela administradora judicial Expertisemais Serviços Contábeis e Administrativos, e o plano de reestruturação e pagamento deve ser apresentado no prazo de 60 dias, contados a partir da decisão que aceitou o pedido. O processo tramita na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais.

Em nota, o grupo Dia Brasil diz ter apresentado o pedido de recuperação “com o objetivo de tentar superar sua atual situação econômica e financeira.”

A rede considera a recuperação judicial “uma ferramenta de proteção que tem como finalidade tentar ajudar a continuidade da operação da empresa e, por consequência, a preservação de sua atividade econômica e o cumprimento de seus compromissos.”

O Dia iniciou suas atividades em Madrid, na Espanha, em 1979, e chegou ao Brasil em 2001, inicialmente no Estado de São Paulo.

“O pedido de recuperação judicial se limita exclusivamente ao Dia Brasil, não impactando a situação financeira na Espanha e na Argentina, onde atualmente o Grupo Dia atingiu uma posição relevante com a estratégia focada na distribuição alimentar de proximidade”, ressalta.

No pedido de recuperação, o grupo afirma que seus problemas financeiros decorrem de “eventos recentes, relacionados sobretudo ao contexto macroeconômico do país e ao cenário geopolítico internacional.”

Uma das questões citadas é a concorrência com os “atacarejos”, modelo que mistura atacado com varejo.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso