Rapaz de 26 anos cai em golpe de venda de carro e perde R$ 16 mil

Ele teria visto a oferta do carro por uma rede social e transferiu o montante quando percebeu se tratar de um golpe

Um operador de máquina de 26 anos, morador de Limeira, perdeu R$ 16 mil ao tentar comprar um carro, modelo Civic, pelas redes sociais. O caso aconteceu na manhã do último sábado (18), em Santa Bárbara d’Oeste.

Conforme publicado pelo LIBERAL, o aumento no número de casos em Americana e região dessa modalidade específica de estelionato tem chamado a atenção da Polícia Civil. De acordo com Claudiney Albino Xavier, delegado assistente na Seccional de Americana, todo dia é registrado pelo menos um caso na delegacia.

No caso do sábado, um homem de 47 anos havia anunciado a venda do carro, ano 2005, em um site de compra, quando um homem identificado como Luiz Gustavo teria entrado em contato com ele e demonstrado interesse pelo veículo, iniciando a negociação.

Luiz Gustavo copiou os dados da venda do carro e postou em uma rede social, quando a vítima viu a postagem e se interessou pelo carro. Ao entrar em contato com Luiz Gustavo, o operador de máquina foi informado que ele estaria vendendo o veículo para um amigo e que, caso o rapaz quisesse ver o veículo ainda no sábado, poderia.

Ao mesmo tempo, Luiz Gustavo disse ao vendedor do carro que um parente estaria vindo até a cidade ver o veículo e que, caso gostasse, fechariam negócio. Desta forma, o rapaz veio até Santa Bárbara e, tanto o comprador quanto o vendedor, não entraram em detalhe sobre o Luis Gustavo, que intermediava a venda pelo celular.

A vítima foi orientada pelo criminoso a ir até o cartório da cidade e realizar uma transferência, via PIX, no valor de R$ 16 mil e que o restante do valor poderia ser parcelado e pago a Luiz Gustavo. O montante foi transferido para a conta de um banco online, que tinha como titular uma mulher.

O golpe, entretanto, foi notado no cartório quando perceberam que o criminoso não tinha comparecido como combinado e ter desligado o celular.

Outro

Ainda no sábado, um homem de 41 anos, morador do bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste, foi vítima de estelionato e perdeu R$ 7.000 ao tentar comprar uma moto Honda Biz por uma rede social.

O caso também envolveu um intermediário na venda do veículo. O valor foi pago à uma conta, via PIX, que tinha como titular o nome de uma mulher.

Os casos foram registrados no Plantão Policial de Santa Bárbara.