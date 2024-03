Receita Federal espera receber 306.513 declarações das cinco cidades da RPT - Foto: Adobe Stock

Americana A Receita Federal do Brasil abre, neste dia 15 de março, o prazo de envio da declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2024, ano-base 2023. A data limite para a entrega é 31 de maio.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), o órgão espera receber 306.513 declarações nos municípios de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

A projeção representa um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior, quando foram entregues 293.338 declarações dentro do prazo.

Diferentemente dos anos anteriores, nos quais estimava a arrecadação em cada município, a Receita Federal informou que, por se tratar de um ajuste anual, não tem condições de fazer uma previsão este ano. Segundo o órgão, a arrecadação ocorre ao longo do ano-calendário e corresponde às retenções na fonte, pagamento do carnê-leão, entre outros. Na ocasião da declaração, calcula-se o valor devido, informam-se as deduções e é feito o ajuste para apurar se o contribuinte tem saldo a pagar, a restituir ou saldo zero.

Confira abaixo quais os contribuintes que têm que acertar as contas com o leão!

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023.

Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 200 mil no ano passado.

Quem obteve, em qualquer mês de 2023, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

Quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias.

Quem teve, em 2023, receita bruta em valor superior a R$ 153.199,50 em atividade rural (contra R$ R$ 142.798,50 em 2022).

Quem tinha, até 31 de dezembro de 2023, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil.

Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2023.

Quem optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física.

Possui trust no exterior.

Deseja atualizar bens no exterior.

Fonte: Receita Federal

Documentos necessários para declarar

Conforme informações da Receita Federal, para realizar a declaração é essencial ter em mãos os seguintes documentos:

Informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.

Documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos.

Comprovantes de despesas médicas, educacionais, com previdência privada, entre outros.

Dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado.

Número do recibo da última declaração entregue.

Documentos de identificação pessoal, como CPF e título de eleitor.

Comprovantes de dívidas e ônus contraídos no período.

Formas de realizar a declaração

A declaração do IR 2024 pode ser feita de três maneiras:

Pelo programa da declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) disponibilizado pela Receita Federal.

Através do aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para tablets e smartphones.

Online, por meio do serviço “Declaração Pré-Preenchida”, acessível no e-CAC, caso o contribuinte possua certificado digital.

Quem pode ser dependente

Cônjuges, companheiros (as), filhos, enteados, irmãos, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, menores pobres e pessoas absolutamente incapazes.

Quais gastos abatem o imposto de renda

Despesas médicas e odontológicas próprias e dos dependentes.

Educação própria e dos dependentes, dentro de um limite anual por pessoa.

Contribuições para a previdência oficial e privada.

Doações para fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do idoso, incentivo à cultura, ao esporte e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas).

Fonte: Escritório Pântano Assessoria Contábil, em Americana