Prefeituras aplicam 4ª dose contra a Covid-19 na segunda

As prefeituras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia começam a vacinar pessoas acima de 40 anos com a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, a partir da próxima segunda-feira. As cidades seguem recomendação do Estado.

Pode receber o imunizante quem já se vacinou com a dose de reforço em um intervalo de quatro meses ou mais.

Em Americana, a vacina estará disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h, sem a necessidade de agendamento.

Em Santa Bárbara, a imunização acontecerá de segunda a sexta, com variação de horário em cada unidade, sem necessidade de agendamento.

As doses serão aplicadas nos postos de saúde do São Fernando, Cidade Nova, São Francisco 2, 31 de Março, Jardim Europa, Laudissi/Romano, Planalto do Sol 2, Mollon, Linópolis, Cruzeiro do Sul, Grego/Furlan, Zona Sul (Santa Rita) e Jardim Esmeralda.

Já em Hortolândia, a vacinação será feita das 8h às 15h30, em diferentes UBSs, a cada dia da semana. Nesta segunda, a aplicação da dose acontece nas unidades Figueiras, Orestes Ôngaro, Novo Ângulo e Dom Bruno.

A ampliação do público-alvo ocorre após o Ministério da Saúde enviar 1,6 milhão de doses de imunizantes, que serão distribuídas aos municípios no início da próxima semana.

A Secretaria de Estado da Saúde solicitou ainda outras 2,5 milhões de vacinas e aguarda entrega. Assim os imunizantes forem entregues ao Estado, as doses serão imediatamente repassadas para as cidades.