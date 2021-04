Policiais de batalhão de Americana são presos com drogas no MS

Dois policiais militares lotados no 19° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com sede em Americana, foram presos por tráfico internacional de drogas no município de Caarapó, no Mato Grosso do Sul.

Os militares, que atuam em Cosmópolis, foram flagrados nesta quinta-feira (8) com 106 kg de maconha e um quilo de cocaína, e confessaram que revenderiam as drogas em Americana.

Policiais foram presos pela Polícia Rodoviária Federal – Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta de 16h, os militares foram parados pelos policiais federais durante uma abordagem de rotina na BR-163, no município de Caarapós.

Durante a conversa, os dois PMs relataram que tinham alugado o carro, um Chevrolet Tracker, e que estavam no Mato Grosso do Sul para escoltarem uma carga de defensivos agrícolas (veneno).

Ainda segundo a PRF, os dois policiais se mostraram muito nervosos e, por esse motivo, os federais decidiram realizar buscas no veículo. No porta-malas do carro foram localizados diversos tijolos de maconha, pesando 106 kg, e um tijolo de um quilo de cocaína.

Os policiais militares confessaram que tinham comprado os entorpecentes em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil, e que revenderiam as drogas em Americana. Eles foram identificados como Rafael Rodrigues Soares de Morais e Leandro Everton Balverde e seriam cabos da PM.

Em nota, o 19º Batalhão informou que os dois policiais estavam de férias e que a Corregedoria da PM acompanha o caso.