Perseguição mobiliza PM e deixa ‘estragos’ pelo caminho em Santa Bárbara

O motorista de um Hyundai HB20 fugiu de uma tentativa de abordagem da Polícia Militar, na tarde da segunda-feira (1º), na Avenida Iacanga, no Jardim Ipiranga, em Americana, e deixou um rastro de estragos em Santa Bárbara, para onde seguiu.

Um pedaço do para-choque do veículo ficou pelo chão – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O indivíduo saiu em alta velocidade, em direção à Rua do Irídio, no Mollon IV, em Santa Bárbara. Após chegar ao final da Rua do Manganês, que é sem saída e fica no mesmo bairro, ele estourou o alambrado que dá acesso a um pasto e continuou em fuga. Durante o trajeto, ele chegou a quebrar parte do para-choque, pois o terreno tinha vários buracos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Depois disso, ele conseguiu estourar uma mureta de concreto que sustenta a cerca de alambrado, acessando a Rua Maria Amabile Mobilon.

“A gente não sabe direito o que aconteceu, se ele tinha roubado algo, ou se o carro era roubado ou ainda se tinha carteira de motorista, só sei que saí no portão e encontrei a movimentação. Ficamos todos assustados”, disse um morador, que preferiu ter a identidade preservada.

Até noite desta segunda-feira, os policiais ainda não tinham localizado o motorista e nem o veículo.